吳香倫患致命皮肌炎 感激老公陳榮峻相伴抗病

記者：鍾一虹

陳榮峻因經歷喪妻之痛，加上又知道魯芬2017年受皮肌炎入侵，導致肺部衰竭病逝，故對於第二任太太吳香倫（Helen）受惡疾纏繞，一度心情低落，擔憂再失去至愛；幸好Helen的病情及早發現，醫生指可透過藥物根治，激勵陳榮峻陪太太積極面對、一起抗病，更發表愛的宣言會照顧太太一世。

治療初期日服16粒藥

Helen昨日接受《明報》電話訪問，她透露受皮肌炎及肺炎引致肺部三分一纖維化，幸好靠西藥及做帶氧運動，問題漸漸好轉，她說：「初時肌肉酵素超標幾倍，病菌攻擊我的心臟、腦、肺部及皮膚發炎，運動後攰幾日，關節痛、手痹，手指甩晒皮不能洗碗，醫生話食藥兩年應該就康復，我開始治療時，每日要食16粒藥，包括類固醇、抗排斥藥及胃藥等，出現藥物反應，食藥後好精神，不容易入睡，後來慢慢進步，現在病情已紓緩，睡眠質素改善了，只需半年覆診一次，減藥至每日食8、9粒，有些是鈣片。」

老公煲湯做家務陪行山

Helen稱患病期間，多得老公悉心照顧：「我身體出免疫力問題，不能進補，只能飲食清淡，食蔬菜魚肉吸收營養，但食藥多，個人好乾，好彩峻哥經常煲湯給我飲。」談到她是幸福人妻？她甜笑道：「是的，峻哥又做家務，經常提住我食藥，他見我好轉，已沒有之前那麼擔心了。」為了身體加快康復，Helen也有調整生活習慣，早睡早起，她感恩參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》，因拍攝很有規律，她說：「之前肺炎情况嚴重，醫生建議我多運動，有助恢復肺部功能，所以峻哥都經常拉我去行山。」

好多人對皮肌炎病症認識不多，Helen希望透過親身體驗分享資訊，提醒大家若出現病徵要及早求醫，她說：「原來患上皮肌炎不能暴曬，之前不了解，拍《唐人街》和《大醬園》外景曬完太陽，眼尾和頸部左右兩邊出現紅腫，好似敏感，有些皮膚黑色一笪笪，好耐不褪色，後來聽有經驗的人講，這種病是免疫系統出問題，我仍未康復，所以行山要帶帽、著長袖衫褲防曬。」

陳榮峻：疫後帶太太旅行

今天（22號）是陳榮峻65歲生日，他接受傳媒訪問時，表示生日願望是太太快點康復，無牽無掛享受餘生，疫情過後帶太太去旅行。