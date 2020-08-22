諸葛紫岐37歲生日 老公大仔扮卡通人物送驚喜

望明年三父子扮組合慶祝

為製造童話式夢幻感覺，派對房內放滿過百個七彩顏色氣球，其中砌成「Forever Young」字句，祝福壽星Marie永遠青春，又預備多款她最愛的麵包超人造型蛋糕。身穿紅色碎花裙的主角Marie全程開心大叫，還戴上皇冠及彩帶影相留念，寓意她是「Birthday Queen」。一家四口溫馨合照時，夫婦忍不住恩愛親嘴，長子韜韜見到竟呷醋，還有樣學樣向媽咪索吻，非常搞笑。老公又和6歲長子韜韜趁Marie不為意時，偷偷換上卡通造型服，變身她最愛的卡通人物麵包超人和青葱人，在切蛋糕時突然出現，令壽星非常驚喜。Marie說：「雖然老公不是第一次扮麵包超人，但每次見到，我都會非常感動和難忘，期待明年細仔加入，三父子變一個組合為我慶祝。」

問到生日願望？Marie希望家人、朋友和自己都身體健康及幸福快樂，疫情盡快過去，大家都回復正常生活。雖然因疫情未能與一大班朋友慶祝，但她感激很多朋友送來的鮮花和禮物，覺得自己很幸福。

記者：林蘊兒