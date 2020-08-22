演拜金女得心應手 江嘉敏自認被馮盈盈教壞

林凱恩撐江嘉敏率真

江嘉敏日前與鄺潔楹、李澤楷女友郭嘉文為林凱恩慶祝28歲生日，於酒店房舉行驚喜派對，令林凱恩開心又感動。林凱恩在社交網曬與姊妹們合照，並撰文讚3名好姊妹各有吸引力，她說：「每個女孩也有她們吸引的地方，知性的郭嘉文，溫柔的鄺潔楹，率真的江嘉敏。在我眼中她們好，她們就好，就這樣。」她提到：「希望身邊的你們能多感受世間美好和有趣的事，少點去糾結和懷疑感情這回事。喜歡，就是單純的喜歡，把簡單的事變得複雜是人們的內心小劇場作祟，還是想滿足自己的幻想？」似力撐江嘉敏。

娛樂組