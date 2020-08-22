港姐首曬泳裝 廖慧儀遮紋身 陳楨怡模特兒身材獲激讚

記者：鍾一虹

昨日出海拍攝的11名港姐佳麗包括陳煦凝、陳楨怡、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇、羅雪妍、廖慧儀、麥詩晴、謝恩靈、黃婉恩及源菲然。疫情下難得拍外景，加上天氣好，佳麗都表現興奮。

郭柏妍做足防曬準備

陳楨怡說心情好放鬆，何孟珊則說似郊遊，大家帶定暈浪丸外，還有零食及生果。麥詩晴稱她們拍攝時，經過的渡海小輪乘客都為她們吶喊打氣。郭柏妍擔心會留泳衣印，塗了系數極高的防曬用品。問到誰人的身材最吸睛？廖慧儀、陳煦凝、源菲然及麥詩晴都說是陳楨怡，因對方身形高䠷，瘦又腿長，有模特兒身形。陳楨怡謙稱大家都好靚，各有不同優點。何孟珊在旁說：「我們都羨慕陳楨怡的身材，相信網民都鍾意她。」廖慧儀亦被佳麗讚身材玲瓏浮凸，她表示平時有健身鍛煉身形線條。之前她被爆腰間有紋身，但她穿上泳衣卻見不到，疑被遮瑕膏遮着。

廖慧儀：為紀念寵物紋身

廖慧儀前晚與其他佳麗錄影無綫節目《姊妹淘》，回應被爆腰間有紋身時，她表示從沒隱瞞此事，在社交網有上載紋身圖案，參選港姐時也有申報，「我養了近16年的寵物年初去世，好傷心，當時任職空姐飛到英國，就選了身體私密位置紋了一朵花紀念，無打算經常展示出來，平時著褲遮到」。她對紋身感興趣，欣賞每個紋身背後有故事。

歷屆當選的港姐均沒有紋身，會否擔心因紋身扣印象分變陪跑？她轉口風說：「我知道TVB比較傳統，大會知道後，沒有講過接不接受。其實紋身在這個年代很普及，沒有對與錯，視乎大家想法有無轉變，我只是透過紋身記錄人生，無打算紋第二個，不知道會否影響印象分，盡力做好，好難講有無信心入三甲，不知評審標準，如果工作需要，不介意用化妝品遮住或考慮洗紋身。」

郭柏妍與陳楨怡對廖慧儀有紋身沒多作評論，陳楨怡說：「做回自己就最好，接受與否視乎大家，我本身怕痛，無想過紋身。」郭柏妍稱：「最緊要自己覺得舒服，今年港姐加入好多新奇想法和創意，雖然取消外景，但有好多網上直播環節。」

黃婉恩否認同性戀

黃婉恩爆出跟外籍女生咀嘴照片，她稱是一場誤會：「這個外籍女仔是我3歲已認識的幼稚園同學，我們情同姊妹，我當了她是家人，我在英國長大，習慣會惜外婆和家人，我不是同性戀，現任男友都認識這個好朋友。」她相信不會影響選情。