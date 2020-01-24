金元海許東元確診現骨牌效應 韓劇《Do Do Sol Sol La La Sol》《私生活》《Start Up》停拍

據韓國傳媒報道，最近爆發疫情的演藝界群組，多人來自舞台劇《海鮮麵》，繼徐成鐘日前病發及確診後，劇團所有相關人士均已接受病毒檢測，昨日證實同劇拍檔金元海及許東元亦先後「中招」。該群組目前已有15人確診，另有19人等候檢測結果。舞台劇原定本月19日首演，現已取消所有演出。

高雅羅接受檢測

徐成鐘、金元海及許東元合演舞台劇之餘，亦分別演出不同韓劇，導致多個劇組受到牽連，例如徐成鐘參演《他就是那傢伙》，他確診後已即時停拍。KBS電視台發言人昨日表示，台前幕後已完成檢測，全體人員均呈陰性反應，同日再添3名工作人員受檢，現正等待結果。

該劇主角黃靜茵、尹賢旻及徐志焄並沒與徐成鐘同場演出，因此不用檢測。《他就是那傢伙》將於下周播出結局，電視台今日開會商討復工及播放的新安排。

昨日確診的許東元，最近忙於拍攝KBS另一新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，原定下周三（26日）首播，昨日宣布停拍後，電視台已安排跟許東元有密切接觸的台前幕後工作人員接受檢測，包括女主角高雅羅。韓媒指《他就是那傢伙》與《Do Do Sol Sol La La Sol》均屬KBS劇集，外界擔憂疫情會否大規模爆發。

跟許東元在《Do Do Sol Sol La La Sol》有不少對手戲的《德魯納酒店》女星徐宜淑，被視為密切接觸者，獲安排檢測及自我隔離。雖然她尚未確診，但已連累有線頻道tvN新劇《Start Up》同樣停工。《Start Up》由秀智及南柱赫主演，劇集5月開拍，預計10月首播。

司機化妝師恐播毒

另一方面，跟許東元共用同一化妝師的《愛的迫降》男星吳萬石，因在化妝期間未能戴上口罩，同樣被視為密切接觸者，目前自我隔離兼接受檢測。吳萬石最近演出有線頻道JTBC綜藝節目《只是喜劇類型》，暫時未知會否停拍。

至於另一名確診者金元海，韓媒指他最近演出tvN劇集《日與夜》，但因劇集是在他接觸舞台劇人員之前拍攝，相信不受影響。《日與夜》由南宮民、韓藝珍及雪炫合演，預計10月首播。

今次舞台劇群組牽連甚廣，演藝界人心惶惶，不只確診者的劇集要停拍，就連密切接觸者亦不例外，說的是少女時代成員徐玄及《回答吧！1988》高庚杓主演JTBC新劇《私生活》，因聘用了《他就是那傢伙》與《Do Do Sol Sol La La Sol》同一員工巴士司機，為安全起見先停拍。任時完與申世景合演同台新劇《Run On》，亦因工作人員是密切接觸者而臨時叫停。

除此之外，韓國有線頻道EBS節目《Kpop韓語》導演及演出者，合共4人確診新冠肺炎；SBS電視台位於首爾上岩洞的大樓，因出現確診者而被封鎖，幸好SBS主要辦公大樓位於木洞，所以節目播放未受影響。

文：蘇珮欣