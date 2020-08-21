傳形象差新劇被易角 楊明獲高層力撐演出不受影響

《郭家無難事》監製王心慰澄清易角傳聞，接受《明報》電話訪問，她說：「《郭家無難事》於年初已籌備，演員角色早已定，9月開拍，楊明參演也沒有任何變動。」王心慰稱在楊明發生交通意外後，曾致電慰問對方，她沒有特別為事件向他了解，循正常法律處理，她不擔心楊明因事件影響拍攝。

演鮑起靜乖仔

王心慰透露《郭》是一套開心家庭劇，楊明不是演警察，劇中她是鮑起靜（鮑姐）的乖仔。王心慰稱外傳的演員名單根本沒有這回事，此劇沒有蕭正楠、湯洛雯與陳敏之。

新劇的主要演員是鮑起靜、馬德鐘、楊明、唐詩詠、王君馨與車婉婉等。劇中鮑姐的3子女，分別是馬德鐘、楊明與車婉婉，今次馬德鐘跟唐詩詠有感情線、楊明則跟王君馨演一對，是新鮮配搭。提到疫情下，不少原本7、8月開拍的劇集，拍攝進度也被迫延遲，因難物色外景場地，王心慰稱一切已處理好，劇集的外景拍攝沒有問題，9月開拍檔期不變。

樂易玲斥傳聞亂作

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲回應《郭家無難事》易角傳聞，她說：「傳聞是亂作的，沒有求證，沒有易角這回事。楊明參與《郭家無難事》演出從來沒有變過，蕭正楠與湯洛雯也沒有接演此劇。」

娛樂組