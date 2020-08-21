不介意與鄭衍峰傳緋聞 「佢係可靠好男仔」

馮盈盈表示感情生活對藝人來說是需要的，例如工作上遇到壓力或情緒，身邊有個可靠的人傾訴和分擔都很重要。她對Leonard更是有讚無彈，「他是可靠的好男仔，高大靚仔有型不在講，還很聰明，所以有時見到我們的緋聞，我都不是很介意，又可為節目宣傳，傳我跟他就好了，不要傳其他人」。

「現在是好朋友階段」

面對感情事，馮盈盈亦有所改變，以前跟醫生男友Martin拍拖時常高調曬愛，但現時卻十分低調，問是否見過鬼怕黑？她自覺過去一些經歷的確令人成長和成熟，思想有轉變都很合理，「人大了會覺得不應該胡亂開始一段新關係，會用多些時間去看看是否合適才發展。我和Leonard現在是好朋友階段」。她覺得另一半是行內人較好，能互相明白和理解。