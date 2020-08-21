壓力爆煲淚灑片場 馮盈盈默默耕耘對抗負評

首次擔任女一的馮盈盈，在《反黑路人甲》中飾演既是高級督察又是千金小姐，她多謝公司和監製給予機會演一個如此重要的角色，壓力來自本身，因不想令觀眾失望，「大家可能覺得我平時講話很搞笑，演喜劇應該沒難度，但親身拍完後，發覺喜劇要演得好，是需要更認真和沉穩，否則很易用錯力，觀眾不會笑」。

感激王浩信張振朗相助

馮盈盈自爆拍《反》劇期間，無論戲內的情感戲還是在鏡頭後，喊的次數都比拍任何一套劇多，「初時還未摸索到角色的時候，我試過拍拍吓忍不住在片場喊，因感到有種無力感，亦不想辜負大家的期望，所以這些鞭策自己要演得更好的壓力，有時真的令我覺得要宣泄。」監製、導演及劇中對手的鼓勵，對她投入角色也給予很大的幫助。她表示與視帝王浩信雖是第3次合作，但演對手戲卻是首次，「他和張振朗在我最迷惘時都有幫助，試過有場戲，他們特意抽時間陪我試戲練習，連續演5次讓我尋找感覺，他們沒必要這樣做的，令我很感動。監製亦願意花時間和心機陪我一起翻看拍攝片段，從中指導，大家都無鬧過我」。她笑稱感到最溫暖是張頴康知她拍攝壓力大，特意送上安慰。

朝全能藝人方向進發

馮盈盈當年挾港姐冠軍的光環入行，加上率真性格，隨即成為觀眾寵兒，同時獲無綫力捧，無論綜藝節目、大騷司儀或劇集皆見她的身影，前年更奪得「飛躍進步女藝員」，事業發展非常順利。她表示在這些機會背後，她付出了很多努力，中間亦遇到不同的挫折，她說：「每套劇拍攝過程都會自我質疑，覺得可演好一點，所以每次返到屋企都會喊。大家平時見我好像很開朗，其實在家中都會有很多情緒和想法，要發泄出來。」她更自認貪心，朝着全能藝人方向進發，「我希望成為一名專業演員外，同時亦想成為一名出色的主持，如果不是五音不全，都想向歌手進發」。

何德何能招人妒忌？

在前進的路上，馮盈盈雖受無綫器重，機會不斷，但亦一直承受不少輿論及抨擊，特別今年連串負面新聞令她「民望」大跌，不少觀眾對她的評價由正轉負，昔日的「貼地真港姐」被冠上「姣精」、「拜金」及「面具人」等負面稱號。她稱不會特別把這些擺上心，會秉持着自己的核心價值，展示出最真的一面，「我向來都光明正大，毋須因一些揣測或流言蜚語便衝出來解釋，如對我存有偏見的，解釋都無用，不及行動有效。只要我繼續努力工作，沒行捷徑的想法，大家隨着時間會見到我為人」。

早前捲入與江嘉敏的「船P羅生門」風波，她稱每個經歷都會令人成長，事件已過去不再多講，不想繼續發酵。是否上位勢頭強勁而招人妒忌？她說：「我何德何能？我只是一個默默耕耘的小藝人，做好自己本分便可。」

化妝髮型：Kayo Wang @ Kayo Makeup

服裝：The Outnet

首飾：Swarovski

場地：The Stadium

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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