監製力邀原班人馬拍《金宵大廈2》 劉江：條件合適可合作

娛樂組

《金宵大廈2》新加入演員有伍詠薇（伍姑娘）、胡鴻鈞，據知還有連詩雅、龔嘉欣與江嘉敏等。很多人關心劉江是否參演？日前劉江回應傳媒稱未有人聯絡他，有網民留言一個也不能少，少了「林老師」已不是原來的「金宵大廈」。《金宵2》監製葉鎮輝回覆劇集仍籌備中，他說：「劉老師（劉江）仍在洽談中，希望最後可以傾得成。」

問是否價錢問題？葉鎮輝稱不是，由於劉老師已不是無綫合約藝人，有些細節要商討，他信心十足認為問題不大。問及編審羅佩清有關劉江的角色安排，她稱希望劉老師參與，故盡力去試，但要視乎現實狀况，要雙方共識。劉江8月底踏入74歲生日，羅佩清表示在疫情下要顧及老人家的健康，要考慮得周詳些，在場景方面要作調節，現在視乎疫情發展再確定。

劉江謙稱非靈魂人物

劉江接受《明報》電話訪問，他表示早在《金宵大廈》慶功時，監製跟他提過原班人馬再拍《金宵2》，但當時十劃都未有一撇，最近沒有聯絡。提到他是靈魂人物不可缺？劉江笑說：「咩靈魂人物呀，男女主角的角色都不一樣。」

監製與編審也希望他參與演出，劉江稱可能他們要先處理細節問題再跟他接洽，《金宵》開拍時他也是後期獲通知入劇組。他說：「上次拍《金宵》大家合作好開心，若條件與環境合適也可以再合作。在疫情下，我是高危一族，屆時再看能否安排戲分集中拍攝。」

伍姑娘睇劇本爆喊

伍姑娘新加入《金宵2》，將於9月初開工，她連日勤力刨劇本。伍姑娘說今次跟細佬陳山聰有很多對手戲，劇本很好。她稱《金宵》看了七八成，覺得好好睇，估不到新一輯有份參與其中一個故事，今次角色好難演，所以更期待。她在facebook上載讀劇本的照片，透露看了其中一場自己的戲分，哭濕了4張紙巾。