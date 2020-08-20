蔣怡結婚7年擬補擺喜酒告吹

翁狄森表示今年與太太相識20周年，7年前結婚沒擺酒，本打算趁11月他生日，又是公司成立20周年，順道補擺喜酒，宴請一班好友慶祝，但撞正疫情搞不成。問蔣怡可失望？她笑言去不到旅行更失望，本來退而求其次，在香港的酒店度假，但也未能成行。問翁狄森如何補償太太？他笑言：「送她多一點珠寶！她這7個月都很辛苦，每日要為我們煮3餐。」又賣口乖稱每日都期待吃太太的菜式，所以不吃午餐留肚到夜晚。蔣怡笑說：「他說要減肥。（想菜式是否想爆頭？）未，大把貨！不過以前很喜歡帶小朋友去街市，現在疫情就不敢了，都是自己去，每次都會入很多貨。」

蔣怡表示現在照顧兩個小孩很忙，已想盡辦法娛樂他們，例如帶他們去較偏遠的海灘玩，也在屋企花園架設彈牀給他們放電。蔣怡笑言想小朋友快點返學，原本期待9月開學，一對仔女上全日班，她便空閒，現在要安排他們在家學習，連跑步機都塞滿雜物，做了晾衫架。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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