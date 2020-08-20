兩年沒見 傳染疫有金錢糾紛 薛家燕致電吳剛無人接聽

家燕姐表示早前和范振鋒返新城電台開咪，獲開設消毒公司的好友幫手將直播室消毒。范振鋒亦表示多得家燕姐拜託朋友幫手，才可縮短輪候時間做新冠病毒檢測。

對於有指吳剛在深圳確診新冠肺炎及惹金錢糾紛，家燕姐表示已兩年沒見過對方，「我最近都有聯絡他，但個電話打極都搵唔到人，前年聽他說過身體不是太好，我還叫他休息。（可擔心吳剛經濟有問題？）希望他無事啦！他在香港都識好多朋友，應該無問題，可能他身體不舒服，希望他早日康復」。

鄭俊弘支持何雁詩曬性感照

鄭俊弘未婚妻何雁詩日前於社交平台大曬豐滿身材的照片，他表示十分支持，還大讚性感得來健康，佩服未婚妻勤力做運動，笑言她身材好，自覺很幸福。問是否對何雁詩身材滿意？他說：「一向都滿意，無瑕疵的，我亦有份幫手拍，當然不介意。」 對於吳業坤自爆睇足50次，他笑道：「等我教訓吓佢，不過他最近練空手道，我都驚他，他向來不正經，亂噏廿四。」他透露原定11月7日舉行的婚禮可能因疫情再延期，「酒店肯給我們延遲，希望不用，睇定啲先；不過原本今個月過大禮，有老人家，又要限聚，都要等一等」。他說不希望先簽紙，想婚事一氣呵成。

記者：林祖傑