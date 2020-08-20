老公患末期肺癌 血塊積聚心瓣入院 肥媽貼身照顧：錢不是問題

記者：林蘊兒

現年66歲的肥媽與葡籍丈夫Rick自1999年結婚至今一直恩愛。肥媽曾患大腸癌，之後又做過切除子宮手術，Rick都貼身照顧愛妻。肥媽拍烹飪節目大受歡迎，而且兒孫滿堂，本來與老公打算過半退休生活享清福。兩年前，Rick不幸患上肺癌，經常進出醫院，肥媽曾透露丈夫醫藥費超過600萬元，令人擔心為她帶來沉重經濟負擔，加上其他原因，肥媽一度情緒失控要撼牆泄憤。前晚肥媽上載短片解釋陪夫住院約一星期，見單人病房內有齊工作枱、牀鋪、家電用品和食物一應俱全，且見她精神不俗，教朋友和粉絲放心；片段曝光短短一日，已有超過21萬人次點擊。

若情况穩定 丈夫下周出院

肥媽接受《明報》電話訪問時表示：「老公已是末期肺癌，又擴散到腦部，上星期他突然好辛苦兼唞不到氣，加上背脊痛和腳腫，便送入院治療。原來是他的心瓣有血塊積聚，另有血塊壓着背脊的神經線所以痛，加上有些肺炎，血壓升高至近200度，糖尿指數又高。經醫生打溶血針後情况已慢慢好轉，但不宜打太多藥，以免血太薄好易充血上腦導致中風。現時情况不錯，他可以甜睡。觀察多兩日，如果情况穩定，就會順便做電療，如果沒事，希望下星期可以出院。」

候選港姐謝嘉怡欲探病被拒

肥媽稱丈夫留院期間，她都陪伴在側，只因一次教朋友煮牛脷和前晚掛9號風球，擔心家中數隻狗仔安全，才返家逗留數小時，當風球除下她即返回醫院。肥媽稱子女和孫兒大多身在英國，唯有每晚靠視頻和通電話報告病况，即使留港女兒想來探病，肥媽也擔心醫院易惹病菌而拒絕。另外，肥媽提名參選本屆港姐的候選佳麗謝嘉怡亦想到醫院探病，也遭拒絕；肥媽卻感激契媽，以及好友黑妹日日煲湯送到病房門口給她飲。

腫瘤有縮小迹象

肥媽對患重病丈夫不離不棄，形容另一半是「大BB」要她照顧，最開心是最近檢查後發現肺部腫瘤有縮小迹象，令她覺得再花幾多巨額醫藥費治療都是值得的。她抱樂觀和正面心態道：「條命最緊要，花多少錢也不是問題。 最近主力照顧丈夫，加上疫情，工作量大減，收入的確少好多。對於這些損失數字我不會去計較，因為沒有東西比老公更重要！」