【開箱】《戀偽鎮驚逃》種族歧視與怪獸夾擊黑人

小說改編 為尋父踏上公路之旅

《戀偽鎮驚逃》改編自Matt Ruff同名小說，講述參與韓戰的退伍軍人Atticus，父親無故失蹤，因此與兒時好友Letitia及叔叔George展開公路之旅。1950年代的美國，仍實施種族隔離政策，他們路途上既要面對種族主義者的恐怖行動，又有駭人怪獸襲擊。全劇共10集，本月17日起，香港觀眾可透過HBO頻道（Now TV 115頻道）及影視串流平台HBO GO收看。

扮演主角Atticus的黑人男星祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）現年30歲，演出過Netflix原創電影《誓血五人組》，身高6呎，體型健碩，被看好是新一代最有前途男星。扮演Letitia的是《猛禽暴隊：解瘋小丑女》朱妮絲慕莉貝（Jurnee Smollett-Bell）。飾演莊納森父親Montrose及叔叔George，分別是《紐約殺人夜》米高堅尼夫威廉斯（Michael Kenneth Williams）和《盜墓迷城》寇尼凡斯（Courtney B. Vance）。

首集講述Atticus韓戰後返回芝加哥，從失蹤的父親遺下信件中，發現一個神秘地名及一些名字，於是決定與兒時好友Letitia及叔叔George展開尋父之旅。旅程之初，雖然偶然遇上戲弄他們的白人，但總算順利及愉快。以當時某些州份規定，黑人在日落時不能在公路上出現，途中卻遇到故意刁難的白人警察，要他們入黑前離開「禁地」，卻又在後面窮追不捨，若3人超速，又會遭票控。最終他們無處可逃，被白人警員制服在地上。此時突然出現巨型怪獸，瞬間吃掉一名白人警員，亦有警員被咬掉手臂，眾人慌忙躲進破屋，發現四處都有怪獸，被咬掉手臂的白人警員，更變成喪屍一樣的怪獸。其間Atticus發現怪獸怕強光，與Letitia及George施計擺脫，逃至一座城堡。Atticus等人獲城堡主人熱情招待，但發覺城堡異常古怪，Letitia及George卻似乎被城堡迷住了。前者獲贈大量靚衫，後者則擁有看不完的經典書籍，完全符合他們的喜好，Letitia甚至已忘記從怪獸口中死裏逃生一事，後來才被怪獸嚇醒。

《訪．嚇》影子 J.J. 艾布斯的怪獸

這座城堡與鄰近的民居像是一個「綠洲」，被森林包圍，與外界隔絕，而且城鎮內全是白人，幾乎沒有一個黑人。扮演城堡主人Samuel的是《人鬼情未了》男星東尼高德溫（Tony Goldwyn），他自稱是宗教「亞當之子」領袖，擁有特殊法力。飾演他女兒Christina的是《今個聖誕無銀用》女星艾比李（Abbey Lee），她同樣擁有法力，但因為是女兒身，所以不獲父親重用。Samuel想說服Atticus，助他進行某種宗教儀式，但後者不答應。Atticus救出被軟禁的父親Montrose後，與Letitia及George一起逃亡，可惜遭Samuel攔截，並以好友及叔叔的性命作威脅，Atticus只好答應成為宗教儀式上的「祭品」。

《訪．嚇》導演佐敦比爾（Jordan Peele）和《星球大戰：原力覺醒》J.J. 艾布斯（J.J. Abrams）擔任監製，此劇亦滿佈兩人的驚慄和科幻色彩。其中一幕，Atticus坐巴士抛錨，沒登上來接應的車輛，只跟另一黑人女士在公路徒步，足見當年的種族不公。另一幕，Samuel領導的宗教組織，只招待身分顯赫的白人，在他們的聚會，Christina施展魔法，令Atticus等人出現不同幻覺，白人則在外面觀賞；看過《訪．嚇》的觀衆，應該不會對此陌生，這幕也在暗喻白人當黑人是玩物和俘虜。片中出現的怪獸，則是J.J.艾布斯的拿手好戲，相信往後劇情發展，還會登場。

祖拿芬自覺似《奪寶奇兵》主角

飾演Atticus的男主角祖拿芬美佐斯日前接受本報視像會議訪問時表示，為角色做了不少功課，包括閱讀韓戰資料及參考電影《奪寶奇兵》，他說自小喜愛這電影，並笑言成為了黑人版的《奪寶奇兵》主角。談到故事講述黑人遭受歧視，他指這正是劇集想帶出的信息，戲中黑人稱不上英雄，但憑自身力量去生存，證明有他們的智慧。他說現時的社會氣氛，希望此劇帶來娛樂之外，也能教育觀眾。

祖拿芬推介觀眾留意第6集，亦是他最愛的一集，當中會透露其角色的內心世界。不過當問到若在現實他如何對付怪獸，他自言很笨拙，應該會即時逃跑，不像角色般勇敢。另外，祖拿芬說很喜歡佐敦比爾和J.J. 艾布斯的作品，可是十分遺憾未曾跟他們會面。