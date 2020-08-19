《勝利號》眾籌未達標 宋仲基著穿窿襪拍戲

文：蘇珮欣

《勝利號》講述2092年宇宙垃圾清掃船「勝利號」的船員，發現具有大殺傷力的機械人「Dorothy」後，展開爭奪戰的故事。原定今年暑假上映，受新冠肺炎疫情影響而押後至9月23日韓國中秋節檔期開畫。

韓國首部外太空題材電影

《勝利號》昨日在韓國舉行網上記者會，宋仲基表示繼《狼少年之戀》後，相隔9年再次與趙成熙導演合作，他透露當年拍《狼》片時，已聽導演說新戲的構思，「我當時只知道是科幻題材，多年後再聽到是處理宇宙垃圾的故事，覺得題材十分新鮮，加上是韓國首部以外太空為題材的電影，更覺得吸引。」

宋仲基在戲中飾演非常冷靜、機智、愛耍小聰明的太空人，只要能賺錢的事都會做，「我第一次演這樣的角色，剛開始時感到困難。預告片中我著穿窿襪一幕，其實是穿崩鏡頭，但意外表現出角色性格才保留下來」。

導演大讚宋仲基能填補角色空隙，他即說「突然好熱」，並脫下外套，場面搞笑，宋仲基解釋劇本已設定角色，他只要好好發揮就可以，「因為太浩（角色名字）是個冷靜的人，我擔心自己稍有不慎會顯得太冷靜，所以努力表現得活躍一點」。

《哈比人》男星參演

在戲中飾演太空船船長的女主角金泰梨表示，喜歡被稱呼做「船長」。陳善圭稱戲中辮子造型很費時，花15小時綁辮子，而且維持這造型拍戲長達4個月。聲演機械人的劉海鎮，還透過電腦特技演繹機械人的各種動作，他表示此角色既新鮮又具挑戰性。

另外，電影《哈比人》三部曲英國男星李察阿米蒂奇（Richard Armitage）有份參演《勝利號》，他雖無法現身記者會，但事先拍片；他表示很榮幸參與演出，只是很遺憾無法飛往韓國。他回想在韓國拍戲期間，收到韓服作為生日禮物，有機會定必再到訪當地。宋仲基談到李察時，感覺對方是可依靠的大哥哥。

據報《勝利號》製作費高達240億韓圜（約1.57億港元），要有580萬人次入場才能收支平衡。韓媒指《勝利號》台前幕後班底強勁，以及大量CG特技作為賣點，可是撞正新冠肺炎疫情，為票房帶來壓力。電影公司為減低蝕本風險，本月10開始透過網上平台眾籌，韓媒指截至昨日下午，共有211人參與投資《勝利號》，合共籌得2.129億韓圜（約140萬港元），距離目標金額3億韓圜（約200萬港元），佔約七成，眾籌會於本月21日結束，最終能否達標備受關注。