19候選亞姐爭百萬獎金 入圍15強每人1萬 何雙妍高文君較標青

記者：陳釗

攝影：孫華中

17名佳麗昨日以白Tee配貼身牛仔褲亮相，並自我介紹，裝束湊巧與今屆港姐首晤傳媒時相似，她們亦將透過不同類型「網上真人show挑戰賽」，爭奪15個香港區決賽的參選資格。佳麗質素參差，燕瘦環肥，當中不乏博士和碩士的高學歷人選，以及選美常客。其中何雙妍和高文君樣貌較標青，前者有不少幕前經驗，演過電影《斷網》、《墮落花》及ViuTV劇集《黑巿》，她現時自由身，為面試推掉兩個工作：「有一個是廣告。（因酬勞少過1萬元？）都接近，最主要是撞期。（亞視會否不准接外面工作？）事前接落可以繼續，現在接要跟大會申報。」她坦言參賽希望爭勝，奪得高名次，對自己有信心。

護士練樂儀公餘參賽

22歲的高文君來自安徽，在香港大學修讀土木工程雙學士學位，她說普通話，不會粵語可覺得輸蝕？她笑言：「我識聽同講少少，會努力，覺得自己優勝是愛笑及有親和力。」她笑言在學校沒男生追求，因她妝前妝後差別很大，今次參選不擔心被同學認出。

（1）練樂儀和（19）楊錦嫦樣貌平平，現職醫院護士的練樂儀趁放假出席記者會，她覺得參選與工作無衝突，好似參加籃球賽和游水比賽，會分配好時間。她上年參加《亞洲美人魚小姐大賽》奪冠，相信無問題。談到護士屬高危工種，大會事前可有要求她先接受新冠病毒檢測？練樂儀透露每名佳麗要填寫健康申報表，大會防疫措施合規格，大家都戴口罩，保持社交距離。現職空姐的楊錦嫦7月底後無再飛，來挑戰自己。爭奪1萬元幫補？她笑說只是bonus，會盡力表現自己。

博士生陳美濤想攞季軍

蔡小蝶和陳美濤曾參選今屆港姐，陳美濤擁有高學歷，是香港大學中國歷史系博士生，受訪時頻頻講道理，堪稱「道理王」。問是否不甘在港姐首輪網上面試不入圍，因而轉戰亞姐？她說：「這個有前後關係，但無因果關係，選美是我由細到大夢想。夢想需要一時衝動，我見廣告便來參加。」她最想攞季軍，因她看過研究，攞季軍比攞冠軍開心。學歷高有優勢？「初出場會是，但不會有之後問題。（可覺說話太累贅扣分？）我說話是比較長，會改善這缺點。」

談到去年亞姐大中華地區冠軍江雨婷都是落選港姐，蔡小蝶希望能吸收之前的經驗，在比賽中表現得更加好，在訓練中提升口才和急才，以及改善懶音問題，會以攞到100萬為目標。

（13）馮熙淳第2年參選，曾贏得《2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）》冠軍，去年因捲入合約風波宣布退選。馮熙淳笑言今年捲土重來，現時無任何合約在身。是否鍾情選美？她表示：「想挑戰自己，擴闊眼界和認識朋友。（目標參選所有選美？）不行了，我已27歲，年齡不允許，所以今年要好好努力。」她現職見習測量師，會否為參選辭職？她有所保留說：「要再了解、商討。」