港姐12強誕生 大熱黑馬齊晉級 侯嘉欣喊住出局 煙民賴琦媛無得留低

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳

無綫昨日於電視城公布12名晉級佳麗名單，淘汰過程殘忍，其中侯嘉欣被踢出局一刻全場嘩然，令人大感意外。晉級佳麗們見到3名戰友出局都不捨，最終控制不住情緒爆喊。

張盈悅笑侯嘉欣靚過侯賽因

侯嘉欣落選難忍淚水，她表示有少少激動，無預計會出局，自覺表現不錯。是否受「拉票風波」影響？侯嘉欣認為都會有少少，「除了負面新聞外，可能我的樣子不夠靚」。身旁的落選佳麗張盈悅搞笑說：「你靚過侯賽因。」張盈悅自覺輸在慢熱，未在最佳狀態。特意從美國回港參選，被淘汰是否感可惜？她說：「不會，能入圍已很光榮。」

賴琦媛自薦做戒煙大使

另一被out佳麗賴琦媛，早前被影到吸煙及亂丟煙頭，可覺得因此導致落選？她說：「我才20歲無話輸贏，人生還有很長的路，說不定我明年再來參選呢。」

賴琦媛表示已沒吸煙，還自薦可做戒煙大使。3人皆表示若有機會都想在娛樂圈發展。

陳楨怡何孟珊相擁安慰

「黑馬」陳楨怡與何孟珊在宣布侯嘉欣被淘汰後齊落淚，更相擁安慰。兩人表示明白這是比賽規則，但都很不捨和傷感，相信對方被淘汰與負面新聞沒關，認為是看個人表現，侯嘉欣表現得好好，所以沒想到。何孟珊稱見住「高妹組」走了一個又一個，覺得很傷心。

廖慧儀努力做好 郭柏妍爭取表現

大熱郭柏妍稱宣布一刻心情緊張，但對自己有信心，都算鬆一口氣。對於侯嘉欣被淘汰，她與廖慧儀都感意外。廖慧儀表示每次淘汰結果都很意想不到，不清楚網民和評判喜歡什麼類型的佳麗，「侯嘉欣表現很好，又是一個活潑很有正能量的女仔」。郭柏妍透露與侯嘉欣參選初期已認識，即使後來分組，大家仍保持聯繫，希望對方未來會有好發展。對於下周再會淘汰兩名佳麗，她們都表示好緊張。廖慧儀認為入選與否很取決於大會給她們的功課和表現，會努力做好。郭柏妍亦說會在節目中爭取表現。

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