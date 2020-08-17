【開箱】《超能計劃》 每人都有5分鐘變超級英雄

黑市禁藥的超能功效

新冠肺炎肆虐全球，美國戲院重開無期，多齣重頭戲如《黑寡婦》（Black Widow）、《天能》（Tenet）及《007：生死有時》（No Time to Die）等，映期一改再改，影迷耐性有限，唯有轉投影視串流平台尋找「慰藉」。

《超能計劃》正是荷李活暑期猛片的最佳替代品，電影請來亨利祖斯及艾路舒文聯合執導、金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）與《潛行凶間》男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）合演，故事講述在美國新奧爾良街頭，突然出現一種黑市禁藥，生產商宣稱任何人服用後，都可擁有5分鐘超能力，結果人人瘋狂。

占美霍士飾演前軍人亞特，由於女兒翠西被迫參與軍方研發超能藥丸計劃，從此消失人間，他為拯救愛女，不惜單挑黑白兩道，首先找上「拆家」紐特，希望順藤摸瓜，但遭紐特反抗，「啪丸」後全身噴火，亞特險遭毒手，幸因紐特「毒癮」太深，濫藥導致引火自焚，結果當場慘死。

節奏明快 影像奪目

雖然線索中斷，但亞特從對方手機中發現其中一名賣家，正是黑人女星多明妮菲斯珀（Dominique Fishback）扮演的中學生籮賓，於是強迫對方跟他合作，聯絡其他拆家。二人碰碰撞撞，結果由冤家變成拍檔，雖然過程略為兒戲，但對大部分觀眾來說，視覺效果凌厲、滿足官能刺激，應該比劇情是否合理，來得更加重要。

另一方面，扮演新奧爾良警察法蘭的祖瑟夫哥頓利域，為了對付服藥後變成隱形人的銀行劫匪，於是以彼之道還施彼身，透過籮賓非法購入藥丸，藉着刀槍不入的超能力，終於制服疑犯，此舉卻遭上司問責，他不忿決定跟亞特和籮賓合作，誓要把禁藥趕出家鄉。

《超能計劃》跟大部分超級英雄片一樣，節奏明快，影像奪目，其中一幕講述禁藥分銷商搞「路演」，一名女生即場示範服藥後變成冰人的恐怖效果，此時亞特喬裝趕至，正邪互相駁火，導演利用一鏡直落雙方槍戰過程，可說是特技攝影的出色示範。

Netflix原創片愛留伏線拍續集

近年Netflix原創電影有個不成文規定，就是無論結局如何，必定埋下伏線，明顯是為開拍續集而鋪路，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演《驚天營救》如是，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）參演《不死軍團》亦如是，《超能計劃》當然不會例外。

故事講述亞特救出女兒翠西，並跟籮賓和法蘭全身而退後，研發禁藥的軍方卻逍遙法外，加上翠西擁有起死回生的超能力，軍方絕對不會視而不見，只待Netflix稍後公布此片收視情况，只要跟《驚天營救》或者《不死軍團》相差無幾，很大機會同時宣布續集開拍有期。