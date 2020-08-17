不怕辛苦命 黃又南艱苦中尋找快樂

父患認知障礙症

問到生活和愛情可有遺憾？黃又南只說親情上有遺憾，因父親患上認知障礙症，「我和爸爸感情好好，但有些心底話未和爸爸傾過，他患病後，就算他聽不明我也照講，希望幫到他」。至於事業，他明白人總要向前看，尤其在娛樂圈工作，長江後浪推前浪，不進則退。

黃又南之前拍攝電影《再見UFO》，講述香港的光輝年代。他表示在香港經濟起飛時未曾受惠：「我是明燈，我買的，你不要買，當年個個炒樓花都賺錢，但我炒就蝕，幸好蝕得不多。我沒有橫財命，拍電影《葉問》時，好記得動作指導洪金寶大哥跟我說：『𡃁仔，唔好學我爛賭，你和我一樣都是辛苦命。』我聽完沒有不開心，亦不介意辛苦命，我喜歡從艱苦中尋找快樂，當中也會獲益良多。」

又南對演戲有熱誠，他以前跟自己說，拍戲演每個鏡頭都不要給自己有遺憾，但當要實踐才明白，世事沒有完美，回望總會有不足和瑕疵，最重要過程中盡過力，就不用給自己太大壓力。他有感而發道：「以前話事業為重，但識講不識做，我很清楚自己脾性，當順境時就會懶，成日話OK啦，日復日，都不知自己做過什麼，幸得經理人不停鞭策。」他自問發憤起來可以好積極，他初入行時五音不全，經理人不停灌輸，說想做好一件事，不要給自己藉口，「我當時下定決心學唱歌，一個月上足28天，每天7小時，但只交1小時學費，求老師讓我做旁聽，看老師怎樣教學生，學生唱不到，老師就叫我示範，是bonus」。

無悔步伐走得慢

又南坦言守住堅毅的原則，有好多夢想已達成，但仍有進步空間。現在思想慢慢成熟，覺得要生性，「以前常要人提點，人長大了，很多事除了向自己交代，也要為公司爭一口氣，最基本是不用經理人擔心。不過我沒後悔步伐走得慢，亦不會回望過去，埋怨當時為何不這樣做；沒有以前的經驗，可能更加遲醒覺，更慘」。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

化妝：Henry Tse @ Big C Styling

髮型：Louis Tse @number 8 hair salon

服裝：Lane Crawford

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