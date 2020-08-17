凍齡有術 解不婚之謎 李若彤自爆54歲：最好時候還未到

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李若彤於1995年與古天樂主演無綫劇集《神鵰俠侶》，成為繼陳玉蓮、劉德華後，另一對「小龍女與楊過」的經典組合，她更被封「最美小龍女」。李若彤走紅後返內地拍劇，1998年結識年長10多年的郭姓商人，兩人拍拖近10年，但分手告終。她入行30年來一直對年齡保密，她曾在訪問中解釋是當年被前輩教導不應把年齡公開，因這樣會局限自己的戲路，規範可演繹的角色，應給予觀眾想像空間，她很認同。

生日曬靚相 剖白內心世界

李若彤近年主力內地發展，又不時在社交網拍片示範做運動，展示骨感但健康身形。昨日是她的生日，她在社交網曬多張靚相，撰長文剖白內心世界，並正式公布她今年54歲。她還拍攝短片，片中出現「瘦得有點嚇人了吧」、「幾十歲了還不結婚啊」、「沒作品就不要出來了」、「女人年紀大了必須有點肉」、「美人遲暮」的質疑字句，然後她霸氣說：「有人說女人過了30歲高峰已過，今天我54歲，我不覺得我的高峰已過，我最好的時候還未到，我相信你也是。」

胖瘦無所謂 最重要健康

她撰文說：「今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。或許，在一些人的眼中，這個年紀早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了。」她稱有人覺得女人年輕時要瘦，到一定年紀就要有點肉。她認為美的認知各人不同，胖瘦無所謂，最重要健康，而她身上只能是肌肉。

婚姻不是將就 未遇到對的人

李若彤談到常被說到這個年紀怎麼還不結婚？她通常笑笑不反駁，她覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。她亦不認同女人過了30歲就巔峰已過，無論什麼年紀及何時，都不應該止步不前，總有她未曾嘗試過，不曾了解過的新鮮事物出現，要保持好奇地活着。她很感謝父母將她生下來，灌輸正確人生觀，供養讀書。還有曾給她工作機會的人，造就她還算順暢的事業。她有感而發：「作為一個演員，一生能有一個經典，已然知足。」

不貪戀過去 只期待未來

李若彤感謝影迷們一直對她的厚待，讓她面對挫折能夠迎難而上，成為更好、更堅強的自己，不貪戀過去，只期待未來。她也感謝此刻的自己，比從前更從容、更堅定，希望一直保持此心態。不論曾經歷什麼，最重要懂得重新出發。人生從來不由他人定義，大家都要好好過。她又開心透露收到偶像張學友親口跟她說「生日快樂」，她的心情好激動。