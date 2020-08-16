14名前輩歌手合唱抗疫歌 尹光搶贏呂珊打頭陣錄音

尹光練記性防腦退化

自稱不煙、不酒、不咖啡的尹光，訪問時有幾聲咳嗽，他解釋只是早上有痰，並非身體不適。他只花15分鐘完成錄音，自誇一向快手，「今日一人只錄一句歌詞，所以好快。年輕時一日可錄4首粵曲，更試過半日錄一隻唱碟12首歌，曾在搭飛機時用兩小時填一首歌詞。我又驚死，所以搶頭位第一個錄音，事先有消毒錄音室咪高峰。」尹光利用背歌詞訓練記性免腦退化。疫情下，他稱所有演唱會已取消，收入大減，慶幸有拍兩個廣告幫補，笑言好過無。他平日盡量不外出，只和太太買餸回家煮飯。

呂珊：健康最重要

呂珊笑稱原本想霸頭位錄音，但輸了給尹光。她認為唱歌各有各精彩，不會給自己壓力鬥快完成錄音。疫情嚴峻，呂珊婉拒朋友邀約飯局，免變成染疫群組，寧願留家練歌。疫情令工作和收入大受影響，她認為做歌手應回饋社會，今次參與錄音也不收分文。她說：「7月初開始做直播唱歌，一星期一次，後來爆第3波疫情停播兩星期，最近重新再開Live，暫時沒邀請嘉賓，只有兩個樂手。」呂珊認為工作大計受阻也沒所謂，盼疫情盡快過去，市道回復正常，她稱掙錢是其次，健康最重要。

記者：林蘊兒