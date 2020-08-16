李百齡辭靈禮 狄龍送別故友望安息

李百齡於邵氏出身，曾拍過被譽為1980年代十大巫蠱片之一的《蜈蚣咒》。李百齡的喪禮於昨日上午11時半結束，兒子李唯德捧着父親的遺照步出靈堂，到場的親友亦隨後步出。李百齡遺體隨即移送柴灣歌連臣角火葬場火化。

李百齡生前為子學醫成功感安慰

狄龍離開靈堂時接受訪問，他表示當年跟李百齡在邵氏一起工作，合作過多部楚原執導的電影。他稱李百齡是個好有心的人，十分尊敬師父楚原，他說：「李百齡每年都會為師父舉行生日會，好熱心，他的離世真係好可惜！」

問到最後一次見李百齡是何時？他說：「今年師父未有舉辦生日會，但我和李百齡住同區，之前有相約傾偈談近况，當時覺得他身體差了，但他很開心，稱兒子李唯德學醫十分成功，感到安慰。今（昨）日見到李唯德一表人才，處事誠懇，是遺傳自爸爸。」狄龍稱李百齡雖沒偉大成就，但他眼中這個「年輕人」樂於助人，希望他安息！

記者：柯美

攝影：孫華中

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