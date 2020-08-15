《神棄之地》預告片曝光 「蜘蛛俠」大戰「蝙蝠俠」

Netflix投資的《神棄之地》可說星光熠熠，除了湯賀蘭和羅拔柏迪臣，還有《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard）、《愛麗絲夢遊仙境》華絲歌絲姬（Mia Wasikowska）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《光豬舞壯士》萊莉基奧（Riley Keough），以及《猿人爭霸戰：猩凶崛起》積遜格爾（Jason Clarke）等主演。

《神棄之地》改編自Donald Ray Pollock 的同名小說，以二戰至越戰的美國小鎮為時代背景，講述退伍軍人Willard在戰場目睹同袍被日軍活剝人皮後身心受創，以宗教作為寄託；但當妻子病重，Willard迷上獵殺動物來「血祭」的療法。Willard死後，兒子Arvin交由其他人照顧，並與Lenora青梅竹馬，後者被新來的牧師Preston引誘並懷孕；另一條線，攝影師Carl與Sandy是夫妻檔公路殺手，專找年輕男子下手。這幾個人物在窮困的小鎮遇上，命運交織在一起。

《神棄之地》預計下月16日在Netflix上架，首條預告片前日曝光，可見開場時湯賀蘭飾演的Arvin，獲養父一家人為他慶祝生日，並把其父留下的手槍交到他手上。至於羅拔柏迪臣則扮演牧師Preston，看來帶點邪氣，有一幕更是面容陰沉的Arvin來找他，卻似來意不善。看來兩人在片中有一場對決，因為根據原著小說，Lenora後來自殺，Arvin會找Preston報仇。