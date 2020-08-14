湯告魯斯新片阻滯重重 《職業7》飛車戲起火燒掉2000萬

《M:I7》的阻滯可說不少，上周才有傳導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）計劃在波蘭炸掉一座超過百年歷史的老橋，遭到當地人強烈反彈，基斯杜化被迫出聲明澄清。至於日前發生在英國牛津郡的起火意外，據英國《太陽報》報道，該場景搭建多時，現場有高台，電單車在上面開動然後凌空衝向另一場景，地下鋪滿墊子，難度十分之高，所以事前花了個半月時間準備及綵排。

疑輪胎摩擦產生火花

正式埋位時卻發生意外，懷疑電單車輪胎摩擦產生火花，當車子撞進布景時，即燃燒物件，並產生濃煙，到最後煙霧大到連隔壁的空軍基地都必須關閉。雖然馬上有消防員前來撲救，也沒造成任何傷亡，但這個場景據悉耗資200萬英鎊，身兼監製及男主角的湯告魯斯在拍攝這場戲前一日更親自前來視察，有傳他知道出意外後，既沮喪又氣憤，估計是很擔心要重新搭景及拍攝會阻礙進度。

日前湯告魯斯拍攝了一場親自上陣在萬呎高空的直升機戲分，按照進度本月底還要趕到挪威取景。其實上集《職業特工隊：叛逆之謎》曾在當地著名景點布道台拍攝，備受談論，所以挪威很歡迎攝製隊再度歸來，傳聞獲豁免隔離，不過劇組必須在抵達當地的48小時內接受兩次病毒檢測。所以未知這次電單車拍攝意外，可會延誤他們的行程。

《M:I7》預計明年11月19日上映，除了湯告魯斯外，其餘演員還包括《復仇者聯盟4：終局之戰》女星希莉艾維（Hayley Atwell）、上集有份演出的莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《王冠》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《挑戰者1號》西蒙柏奇（Simon Pegg）。