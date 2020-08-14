廖慧儀被迫封胸 賴琦媛侯嘉欣低胸晚裝搶鏡

身材火辣的廖慧儀的晚裝款式相對保守，被迫「封胸」，她不覺得未能突顯優勢，笑稱自己整個樣都是優勢，很滿意大會安排的晚裝；有感其他佳麗都好瘦，她要繼續努力減肥，穿泳衣才好看。身形單薄的郭柏妍自言近期消瘦，要增磅和做運動練肌肉。

下星期會再有佳麗被淘汰，廖慧儀說有叫家人和朋友投票，但粉絲不及陳煦凝多，這方面不是很有信心。郭柏妍亦表示有拉票，希望入到圍，都有信心，不想令家人、朋友及支持者失望。

何孟珊驚被淘汰失眠

陳楨怡之前捱夜溫書應付遊戲節目《港姐有問題》，以致滿面暗瘡，昨日仍未退，她稱化妝已幫她遮擋很多，會盡量早點睡，和敷面膜補救。何孟珊面對下輪再淘汰3名佳麗，她坦言：「我都淆淆哋，因上次被淘汰的佳麗，其實表現很好，我就算覺得自己表現ok，都會驚被淘汰，不是很睡得着。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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