點名讚王浩信新劇角色出眾 譚詠麟：黃子華周星馳混合體

王浩信在《反黑路人甲》飾演熱愛演戲的張細倫，「校長」譚詠麟亦有捧場，看了兩集，更在微博留言讚賞︰「一連兩日看了無綫新劇《反黑路人甲》，覺得不錯。整個風格似漫畫拍攝手法，人物多而不亂，各人性格鮮明且故事入戲快，編劇組應記一功。主角王浩信的角色有黃子華及周星馳的混合體，相信故事發展會愈來愈精彩。」獲讚的王浩信轉發「校長」帖文並回覆︰「嘩！多謝校長鍾意睇《反黑路人甲》。」

馮盈盈唔唱歌免獻醜

前晚王浩信偕劇中其他演員亮相《流行經典50年》，低胸性感裝現身的馮盈盈被取笑想跟主持薛家燕鬥性感，她笑着否認，表示只為尊重華麗舞台，配合視覺效果。她在節目中不會唱歌，因同劇其他演員歌藝好，悉心準備歌舞，她無謂獻醜，只參與傾談環節，所以在衣著上認真打扮一下。

提到《反黑路人甲》馮盈盈有場除衫騷胸性感戲，王浩信解釋該場戲是講他想用頸巾，幫對方掃走身上的嘔吐物，但她的衫鈕突然鬆開；馮盈盈讚王浩信拍攝時很有風度。對於很多觀眾好奇劇中馮盈盈突然變成湯怡跟王浩信在牀上，她呼籲觀眾繼續追看就能解開謎底。

湯怡被王浩信鼻涕嚇親

另一場戲講述王浩信跟湯怡哭訴，鼻涕差點滴落她面上，惹起熱議。湯怡笑說：「拍攝時講我暈倒合上眼，當cut機後，我張開眼見他流緊真鼻涕，嚇到我大叫同即時閃開。」她又回憶跟王浩信在車廂的親熱戲，事前心情緊張，幸好兩人溝通好，避免NG。

傅嘉莉開心悽慘喊戲得到觀眾正評，為她添滿足感，並說：「我屬於眼淺，人生經歷多了，拍攝時好容易投入，亦是從影以來，第一次喊到崩潰，對白都講不清，連燈光組同事睇見都戥我傷心。」

她剛拍完劇集《刑偵日記》，最近兼顧網劇《飛虎之壯志英雄》及節目《姊妹淘》，遇上有無綫導演確診新冠肺炎，她不太擔心，同事已接受深喉檢測，公司和自己也做足防疫措施。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com