符曉薇腹痛出血 切除左邊輸卵管 陳柏宇太太宮外孕失第二胎

符曉薇拍片表示，與丈夫陳柏宇好想再造人，今年5月得知懷孕後很開心，但之後開始有出血及腹痛情况，6月1日她更痛到標冷汗，醫生幫她檢查時說，她子宮大量出血，要緊急入院做手術，經商量後切除左邊輸卵管。她當時心情好低落，既失望又失落，曾幻想胎兒仍在肚裏。幸好在曾兩度經歷宮外孕的朋友開解下，終於走出陰霾。

過去一個月如坐月般補身

過去一個月，符曉薇像產後坐月般補身，目前身心已康復。雖然再度宮外孕的風險比一般人高，她亦有點驚，但強調在疫情後，仍會再努力造人。她將經歷公開，不是要告知大家她有幾堅強，只是希望能幫助有需要的人。

她做微創手術，肚開了3個窿，她說：「個肚因為手術要吹脹，起碼1個月才完全還原，不過現在我完全康復，多謝大家的愛，亦好多謝媽媽照顧，日日買餸煮飯煲湯。我做完手術很虛弱，說話連氣都無，全靠媽媽靚湯，果然世上只有媽媽好。」

疫情影響 疑遲耽誤

丈夫陳柏宇一直陪伴及照顧她，幫她處理家事。她笑指陳柏宇還繼續搞笑𧨾她，令緊張氣氛變得搞笑：「好似我準備入手術室，成日無飲過水及進食，勁口渴，護士幫我吊鹽水，陳生揸住杯水過來同我杯鹽水乾杯。雖則他不嬲都賤格，但就令到我笑番，我在醫院那幾日，他日日都來探我，晚晚都同我FaceTime，已經好足夠。」她又回覆網民問她如果早些去產檢知道宮外孕，是否可以避免爆輸卵管？她說因疫情，避免成日去看醫生，所以遲了去睇先搞到這樣。

陳柏宇則表示一定有不開心，很大打擊，他擔心太太心情，關心她，會大家傾談。

娛樂組

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