【開箱】泰國小鮮肉的純愛故事《只因我們天生一對》

俊美主角男女通殺

泰國電影《無痛斷捨離》風格清新自然，至於當地電視台GMM25在今年2月首播的《只因我們天生一對》亦不遑多讓，首季共分13集，講述兩個大學男生的純愛故事，每集均以不同歌曲串聯起來，充滿校園青春氣息，影像光鮮明亮，最近在影視串流平台Netflix上架，方便本地觀眾收看。

BL劇的目標觀眾，除了男同志之外，「腐女」亦為數不少。根據維基百科解釋，腐女一詞源自日本，泛指沉迷「男男」動漫、小說或影視作品的女生，《只因我們天生一對》很大機會「男女通殺」，原因是劇中兩名男主角：年僅21歲的泰國影壇新人Win（Win Metawin），以及比他年長一歲的中美泰混血兒Bright（Vachirawit Chivaaree），都是人見人愛的小鮮肉、花美男，試問漂亮的東西誰不愛看？

劇情平淡欠缺高潮

《只因我們天生一對》是Win入行以來首部擔綱作品，故事講述他入讀大學後，由於外形俊俏可愛，隨即受到「狂蜂浪蝶」滋擾，他為避開男同志追求，於是聽從3名好友建議，假裝搭上校內人氣最強的男生Bright，結果當然弄假成真，二人發展出一段同性戀情。

有評論認為《只因我們天生一對》劇情平淡，甚至可以說是老套，全季13集沒有高潮起伏，全靠兩名男主角不斷放閃，或者互相呷醋，吵吵鬧鬧最終大團圓結局。問題是，傳統偶像劇何嘗不是這種套路？

由於此劇在泰國、台灣、內地及菲律賓等大受歡迎，擅於拍攝BL劇的製作公司GMMTV隨即宣布開拍續集，第2季取名《（Still）2gether》，將於本周五首播GMM25頻道首播，不過新一季只有5集，講述兩名男主角升讀大學二年級後，感情受到各方挑戰，且看能否再次掀起追看熱潮？

Bright情侶掀網絡罵戰

Bright入行4年，參演不少影視作品，包括改編自台劇《我可能不會愛妳》的泰國版本，直至《只因我們天生一對》正式爆紅。事實上，Bright不單外表吸引，生於音樂家庭的他，親自獻唱本劇插曲《阻擋我的愛》之餘，亦不時透過社交媒體上載自彈自唱的短片，成功吸納500萬名粉絲追隨。

雖然Bright的粉絲遍佈亞洲，然而人紅自然是非多，說的是今年初，他在社交媒體轉載一名泰國攝影師的作品，後者誤把香港及日本等地統稱為「國家」，觸發內地網民圍攻。

雖然Bright已道歉，卻未能平息眾怒，有內地網民翻其舊帳，指他的網紅女友Nnevvy曾經自認穿衣風格像「台灣女生」，因此被指「台獨」，加上她曾轉載新冠肺炎源自武漢的報道，再次觸動內地網民神經，要求杯葛Bright的劇集，最後事件演變成中、港、泰網民的大規模罵戰。