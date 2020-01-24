木村拓哉廣告身價365萬 新垣結衣綾瀨遙並列女星之冠

文：蘇珮欣

《Friday》雜誌引述日本某大廣告代理公司的資料，將日本知名度最高的藝人廣告代言酬金分成5級：最高級別逾6000萬日圓（約438萬港元），第2級是5000萬至6000日圓（約365萬至438萬港元），如此類推，第5級是2000萬至3000萬日圓（約146萬至219萬港元）。

木村身價不及福山雅治

數日本男演員，木村拓哉的廣告身價屬於第2級，代言酬金達5000萬日圓（約365萬港元），略遜於《神探伽俐略》福山雅治及《最後武士》渡邊謙所屬最高級別的6000萬日圓（約438萬港元）。報道指，事務所通常會考慮廣告商的品牌形象，若能幫助藝人提升人氣，不介意稍為降價。

現年47歲的木村拓哉，近年積極開拓年輕人市場，開設微博及Instagram等社交媒體帳戶，又接拍日本麥當勞廣告，相信為了拉近粉絲距離，略為降價亦在所不計。

搞笑藝人吸金能力更強

廣告女星方面，綾瀨遙與新垣結衣同屬最高級別，廣告酬金達6000萬日圓（約438萬港元），冠絕一眾女演員，緊隨其後的是《不自然死因研究所》石原里美、《半澤直樹》上戶彩及《你家是我的事》北川景子。

報道又指，日劇演員的廣告薪酬雖然高，但仍不及搞笑藝人與著名節目主持如明石家、松本人志等。以明石家為例，廣告酬金高達6000萬日圓（約438萬港元），主持一小時電視節目，酬勞亦有500萬日圓（約36萬港元）。

《多啦A夢》開畫稱冠

提起木村拓哉，由他聲演的動畫電影《多啦A夢：大雄的新恐龍》，上周五（7日）在日本開畫，截至前日為止，4日累計63萬入場人次，票房收入7.61億日圓（約5600萬港元），輕易登上開畫票房冠軍，力壓亞軍的《今日我至叻：劇場版》。