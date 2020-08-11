金秀賢徐睿知首演牀戲 《雖然是精神病但沒關係》結局收視破頂

文：蘇珮欣

韓劇《雖然是精神病但沒關係》第16集，講到金秀賢瘋狂向徐睿知表白，連環說出多次「我愛你」，徐睿知終於回心轉意，上演浪漫的「書桌之吻」，以及毫無色情成分的牀上戲。另一方面，徐睿知與金秀賢胞兄吳正世，合力炮製兒童繪本，講述3人相識經過，並尋回自我的故事。

獲贈露營車圓夢

其後吳正世獲精神病院院長，贈送露營車作為他在醫院繪製壁畫的酬勞。最後金秀賢、徐睿知與吳正世一起駕着露營車四處流浪，達成他們夢想，可謂大團圓結局。

今集笑中有淚，例如徐睿知與金秀賢發生關係後，前者沾沾自喜，想向吳正世炫耀，金秀賢則設法制止，場面搞笑；在新書發布會上，徐睿知與吳正世爭相朗讀而當眾吵架，幼稚行為令人發笑。最後徐吳二人設計戲弄金秀賢，訛稱不想坐露營車去旅行，金秀賢感到納悶，唯有向好友吐苦水，他的醉酒表情，粉絲大讚可愛。

結局催淚場面也不少，吳正世成為插畫家後，拿着新書到象徵亡母的小樹前，邊哭邊說故事，場面感人；一直依賴金秀賢的吳正世，最終學會獨立，吩咐金秀賢不用再擔心，兩兄弟相擁一刻，相信令不少觀眾感動流涕。

《秘密森林2》本周登場

《精神病》結局溫暖動人，收視亦再創佳績，今集上下兩部分收視率錄得6.22%及7.34%，瞬間最高更達7.6%，不單成為同時段劇集的收視冠軍，更刷新此劇開播以來最高紀錄。事實上，《精神病》開播以來，收視一直徘徊在4%至6%之間，結局終於突破高位，算是完美落幕。

將於本周六（15日）接檔開播的是《秘密森林》第2季，講述曹承佑飾演檢察官，跟裴斗娜扮演女警，再度聯手破案的故事，香港劇迷可以透過影視串流平台Netflix同步收看。