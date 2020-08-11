朱錫珍化輕煙 曾志偉低調送別愛妻 曾國祥遵亡母遺願揀吉日海葬

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

由於曾家低調處理朱錫珍的喪禮，寶福山紀念館保安嚴密，靈堂全程關上大門；昨晨6時45分，一輛車窗遮蔽、沒寫上出殯人姓氏的靈車，以及24座小巴高速駛離殯儀館。相隔半小時，親友離開靈堂登上旅遊巴，駛向葵涌火葬場兜了一圈，然後才轉往大嶼山寶蓮寺。靈堂內的儀式即使完結，工作人員依然高度戒備，閉門清場。

志偉：妻臨終前全家人牀邊陪伴

穿上一身黑色素服、戴口罩的曾志偉於8時半現身寶蓮寺，對於傳媒提問，他雙手合十稱稍後再談，隨即步入大雄寶殿為亡妻舉行誦經儀式。約11時，曾志偉與家屬到鄰近的海會塔，為亡妻進行火化告別儀式。約一小時後，曾志偉聯同大仔曾國祥、媳婦王敏奕、細仔曾國猷與妻女檻過火盆步出，便停下讓傳媒拍照，之後曾志偉、曾國祥接受傳媒訪問。談到太太的喪禮低調，曾志偉稱是遵從亡妻生前的遺願：「因為她本身好低調，而且疫情期間不想聚集太多人，所以選擇一個寧靜方式送別她。其實她已經病了10個月，患上幾種癌症，兒子好乖陪住她，對她來講，有充分心理準備，對我們家人亦是，不算突然，最不想她痛苦。」他又稱太太離世時，全家人也在牀邊陪伴。

電影獲獎是送給媽媽最好禮物

曾國祥透露母親生前已交帶身後事，提出想海葬，「媽媽想海葬、一切從簡，因她為人低調，不想麻煩別人，我們會待火化後，揀吉日再進行海葬儀式」。他執導的電影《少年的你》之前在香港電影金像獎連奪8個獎項，當中包括「最佳導演」，他相信是送給媽媽臨終前最好的禮物，「當日我和她在醫院一齊睇直播，宣布我得獎時，她好開心，大家攬住喊，是有史以來最好母親節禮物，她一直好支持我做導演，今次可以讓她睇到我少少成果」。

朱錫珍生前與寶蓮寺結緣

曾志偉看似平靜，但坦言有點不捨，他感慨道：「不捨得，每個人都會，呢個就是人生，不過有一樣好好，就是屋企人都是佛教徒，對生死有了概念和睇法，大家都明白。」他又讚亡妻生前常做義工，跟好多寺院結緣，累積功德，而且好清楚自己離世怎辦，「當家人為她辦後事，拜訪好多寺院，不少人都認識亡妻，就好似大家一齊做這件事，不止我兩父子。來這裏火化都是她意願，但我們不知場地、時間是否允許，原來她為寶蓮寺做過好多義工，大家說她是自己家人，一定會幫，才可以在短時間內安排好，好似有些親朋戚友都問，點解今次要咁低調。因現時疫情，都不想太多人聚在一起，現在那麼多人都不太方便，所以好多謝大家」。曾志偉與兒子其後跟親友折返寶蓮寺舉行解穢酒，志偉亦細心為在場傳媒安排齋菜。

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