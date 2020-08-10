【開箱】爭26艾美獎 《保衛奇俠》種族議題受歡迎

塔爾薩種族屠殺事件加進劇中

有評論指出，《保衛奇俠》能在艾美獎獲得如此多提名，跟今年5月美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死案，繼而引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）連串反種族歧視與反警暴示威有關。事實上，在荷李活由奧斯卡到艾美獎，早就掀起平權聲音，今年艾美獎102個演員提名，佔了三成是黑人演員，為歷屆最高。《保衛奇俠》首集的第一幕，正重現了1921年俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）屠殺事件的一幕，從一名小男孩眼中，看到不少黑人被殺害，這男童被父母放在木箱逃離，跟雙親分別前，只有父親匆匆寫下的一張紙：「照顧這男孩！」塞到他懷裏。他途中醒來，已在無人荒野，身邊的成人全都喪命，獨他和仍在襁褓的女嬰活下來。

《保衛奇俠》創作人戴文連杜洛夫（Damon Lindelof）說，他是故意把劇中的奇幻宇宙跟美國虛虛實實的歷史交織一起。去年《保》劇播出前，戴文受訪時表示，他是從非裔美籍作家Ta-Nehisi Coates的著作才得悉「塔爾薩種族屠殺事件」的一段歷史，「我自視為美國歷史的學生，怎可能錯過了這一段？我感到很慚愧和罪疚，所以決定把這段歷史放在劇中」。《保衛奇俠》原著漫畫及2009年的電影版，都沒有任何有色人種角色，這次劇集版不但由黑人女星雷珍娜京當主角，就算在編劇團隊，12人裏只有4名白人男子，其餘都是女性及其他膚色人士。

《保衛奇俠》除了開首一幕來自真實的塔爾薩種族屠殺事件外，其餘都是根據原著漫畫基礎改編。

顛覆歷史總統取消任期限制

故事講述美國在越戰奏凱，越南於1985年更成為美國的一個州。女主角Angela正是在當地出生。另外，水門事件沒有發生，尼克遜在位期間取消總統任期限制，並連任多屆總統。 Redford自1992年當選總統後連任至2019年，成為美國史上任期最長的總統，並簽署通過《種族暴力受害者法案》，規定對塔爾薩種族屠殺中遭受不公對待的受害者及其後代給予賠償。種族對立日益嚴重，白人至上組織「第七騎兵團」應運而生，他們戴上黑白面具，攻擊警察及其家人。第七騎兵團2016年發動「白夜事件」，警察及其家屬傷亡重大，Angela及警長Judd倖存。其後政府通過《警察防衛法案》，規定警察在執勤期間可佩戴面具。

第七騎兵團卻於3年後再次活躍起來，而且襲擊一名警員。某個晚上Angela接到神秘來電叫她到郊野，會有所發現，她抵達後見Judd警長被懸吊在樹上，曾受私刑，旁邊有一名坐在輪椅上的老伯，他名叫Will，而且自稱是Angela的祖父，她將信將疑之際，Will警告她Judd其實是雙面人，Angela其後在Judd的衣櫥發現3K黨的服裝。

《保衛奇俠》合共9集，去年10月底首播，香港觀衆仍可透過HBO GO收看；有評論說，要到第3集，劇情才會漸入佳境，但首兩集的懸疑線索不少，也引起追看意欲，包括跟兩名僕人居於莊園的謝洛美艾朗斯到底是誰？據說謝洛美扮演的Adrian Veidt，劇集版中講述他操控選舉及威脅總統。