珉娥第三度割脈獲救 AOA事務所開腔道歉

文：蘇珮欣

珉娥上月初透過社交媒體爆料，稱多年來遭AOA隊長智珉欺凌，就算已退團及離巢也難以舒懷，導致患上抑鬱症。其後智珉登門道歉，並宣布退出AOA。事件平靜一個月後，珉娥日前再次上載手腕傷痕照，批評智珉向事務所FNC娛樂訛稱已得到她的原諒，還點名隊友雪炫與澯美，一直冷眼旁觀她被欺凌，令她倍感傷心。

續指摘舊隊友事務所

前晚珉娥第三度上載割脈照，手腕位置佈滿鮮血，狀甚恐怖，並留言表示想輕生，「我不想委屈地走。申智珉、韓勝浩（FNC娛樂代表）、金雪炫你們好好活着吧」。

珉娥稱3人應給予其家人精神上的賠償，又指FNC沒算好她的酬勞，她在練習生時的30億韓圜（約2000萬港元）欠款並沒有單據，FNC不願與她聯絡；她最後表示，「我要去幸福的地方，這兒太痛苦了，我死了的話不要來我的喪禮……」，字裏行間顯示其精神面臨崩潰，情况令人擔心。

韓媒昨日引述珉娥的經理人表示，看到她的帖文後，即時報警求助，並將她送往醫院接受治療，現時已沒有生命危險，珉娥母親陪同在側，其後再表示珉娥情况轉穩定，並已經出院，短期內會與家人一起，繼續接受治療。

FNC承諾依法計算酬勞

珉娥三度展示割脈照及企圖自殺，外界將矛頭指向AOA所屬事務所FNC娛樂，指FNC從事件爆發至今，除了發聲明稱智珉已退出AOA外，未有就欺凌事件回應。

FNC昨日下午終於開腔，稱希望珉娥能早日康復，對公司沒有細心觀察隊員之間的關係，向她深深道歉，並解釋一直沒有回應事件，是為了珉娥的健康着想，不想造成更多刺激，甚至阻止AOA成員就事件發言。對於珉娥酬勞，會依照法例來計算。