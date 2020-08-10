型男任達華王敏德 對西裝情有獨鍾 各有珍藏

任達華結婚西裝最經典

曾獲選為「十大傑出衣著人士」的任達華，對衣著講求優質與高檔品味，尤其西裝更是情有獨鍾，私人珍藏超過100套不同款式西裝。

他說：「有很多珍藏多年，有些具特別意義，所以都不捨得棄掉或捐出。我喜歡穿黑色、白色和粉紅色的西裝及禮服，當中最經典，當然是結婚當日所穿的一套，至今仍好好保存。我認為男士穿西裝特別有活力又表現出優雅風格。」

王敏德珍藏西裝重複穿著

大家見慣王敏德（Michael）穿飛虎隊制服拍戲，狂谷結實肌肉；事實上，外表作風都非常西化的他，隨便穿上一件西裝、Smart Casual打扮，輕易滲出男人味。最高峰期衣物櫃儲有近50套西裝，部分款式可能過時，為支持環保捐予慈善機構，但有一件多年珍藏仍保留至今。

Michael解釋：「最喜歡的是黑色Versace Tuxedo，是一套3件，大約在20年前購買，當年價錢都過萬元。好彩身形保持多年不變，僅褲頭有少少窄，重複穿過很多次，依然歷久如新，是我的Ball場戰衣之一。」