【開箱】陸劇《我好喜歡你》「惡魔編輯」言承旭有個淘寶服裝間

張兆輝周海媚有份演出

《我好喜歡你》改編自網絡作家漠兮的小說《悠悠星辰》，據報點擊率超過4600萬。故事講述沈月飾演的童小悠，夢想成為設計師，畢業後到時尚雜誌《CHIC》工作，遇到表面冷漠毒舌的惡魔主編陸星成（言承旭飾），感情及生活發生了各種變化。至於陸星成，年少成名，但多年前一場車禍，他失去母親，留下陰影，自責更讓他從此不能再提筆設計。

看《我好喜歡你》的製作名單，香港觀衆熟悉的張兆輝和周海媚都有份演出。看頭兩集，暫未見周海媚出場；最近因古裝劇《錦繡南歌》在大陸人氣急升的張兆輝已現身，扮演知名教授。雖然只是一場戲，但他看來狀態不錯。事實上，像張兆輝、羅嘉良、方中信這類年紀坐五望六的中生代「爸爸」級演員，在內地有一定市場。至少拍時裝劇，要對得起一件剪裁恰到好處的西裝，又不能帶農民工味道。年齡相若的內地演員，大概都是上世紀八九十年代出道，氣質不同。

「甜寵」霸佔網劇題材

一如日韓台偶像劇，《我好喜歡你》也離不開善良女生與霸道總裁擦出愛火花的方程式，都被撥入「甜寵」類（甜寵意謂無虐，男主角寵溺女主角的「離地」劇情）。根據新浪網上月一篇有關大陸廣電總局今年5月重點網絡影視劇規劃備案的文章，在66齣過審網劇中，古裝題材有16部，都市題材佔39齣，多出許多的原因估計因後者成本低、周期短，而且多起用新人，以小博大的成功率較高。當中又以甜寵劇為主，估計是因應大潮流所致，不然文中也不會指出，廣電總局今年3月曾召開策劃會，引導業界拍抗疫題材，但5月份網劇的作品備案在這方面依舊從缺。

《我好喜歡你》的故事背景設定在時尚界，在看來高級的商廈取景，雜誌社員工每場戲轉裝，飾演專屬模特兒的女孩也在說「香奈兒」（不是講Chanel），但好像看不到任何名牌服飾，反而劇中出現的設計和時裝表演，活像淘寶商店，滿是不和諧的搭配與色調。言承旭的紅色西裝，以及沈月至少穿著兩次的「攝記背心」，到底發生什麽事？也許劇情之後會很甜，但此刻眼睛沒有受惠。當瞄到言承旭在天台借酒澆愁時身旁的一瓶芝華士，如非植入廣告，這大概是內地潮流界的潮流？

《致我們單純的小美好》翻拍韓劇

截稿之前，暫時《我好喜歡你》共5集上架，全劇34集，尚有一段時間才結局，劇情進展會否出人意表，大可拭目以待。其實大陸偶像劇也有外銷例子，同樣是沈月主演的《致我們單純的小美好》，改編自趙乾乾同名小說，上月韓國Kakao M公司就宣布買下版權，將製作成每集約20分鐘的韓劇。

《致我們單純的小美好》沈月飾演的陳小希，從學生時代起就主動追求鄰家男孩兼同班同學江辰，後者學業成績甚佳，但看來高傲冰冷，對陳不為所動。大學畢業後，江辰成為醫生，陳小希當上畫家，經過十多年的歲月沉澱，兩人終於走在一起。女追男，男主角是優秀醫生，看起來是否有點像剛在J2播畢的日劇《天堂的天使》？還是偶像劇，橋段都大同小異？

據報有韓國網民看過《致》劇，形容為中國版《回答吧》系列。《致》劇的主角三男兩女，同樣自中學開始成為摯友，到畢業之後五人之間錯綜複雜的感情瓜葛，確實有點《回答吧》影子。江辰與陳小希之間，還有單戀後者的吳柏松，林靜曉又被陳小希的好友陸楊一直暗戀着。雖然有點斧鑿痕迹，但當劇中提到不管是否高材生，到了網吧打電腦遊戲就成為兄弟；女孩子一起追偶像當吧主的同悲同喜；眾人站在同一陣線反駁老師不尊重學生隱私權，倒是比《我好喜歡你》更紮實更貼地的劇本，也更洋溢青春氣息。