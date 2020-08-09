山下智久夜會未成年嫩模 有離心無懼事務所「雪藏」

《週刊文春》報道刊出後，山下智久所屬的尊尼事務所承認山下智久與龜梨和也曾與未成年少女飲酒，但未有提及山下智久與未成年少女過夜一事。尊尼事務所強調，有未成年人士在場，山下智久與龜梨和並不知情，她們是經場內相熟朋友介紹而認識，據報女方刻意謊報年齡入場。

傳未成年少女疑謊報年齡入場

事件中的未成年少女，昨日迅速被網民起底。有指她是現年17歲的高中生愛子，亦兼職模特兒，愛子的社交媒體Instagram（IG）有10萬人追隨。據悉她曾拍攝時裝雜誌及Abema TV的節目，還擔任過貼紙相機的模特兒，並參加雜誌舉辦的制服少女比賽。不過有網民表示，愛子真人與IG的照片有出入，質疑她是否過分修圖。

據日媒報道，山下智久雖然過往也有不少緋聞，但今次爆出與未成年少女密會，令外界震驚，尊尼事務所會如何應對，也備受關注。尊尼事務所旗下藝人HiHi Jets的橋本涼及Snow Man成員岩本照，早前爆出性醜聞，即時被放入「雪櫃」；山下智久貴為一線男星，事務所究竟會一視同仁，還是力撐到底？備受外界關注。

日媒又指山下智久對於會否被嚴懲根本太在意，由於他近年已將事業重心放在外國，早前更接拍美國有線頻道HBO劇集《南極兇案》，醜聞不會影響其事業發展；再者日媒指他早有離巢之心，今次事件好可能加速他離開尊尼事務所的步伐。