雨僑「888」剖腹誕B女Harper 羅力威入產房望實老婆無剪臍帶

羅力威與雨僑結婚兩年，今年2月14日情人節宣布造人成功，雨僑懷有B女，今個月是預產期。羅力威前晚已在社交平台透露雨僑已入院，預告BB今日出世。雨僑昨午4時許在社交平台上載初生女兒照片，還有她與B女頭貼頭、羅力威親吻她的溫韾照，宣布女兒已出世。B女肥肥白白，雨僑說︰「謝謝哥哥姐姐們的祝福和禱告，羅小姐報到。」雨僑又向傳媒表示：「BB是今日8月8日早上8時開刀生，不過都真是咁啱，我們無特別揀日子，是醫生這日得閒就揀這日。BB好順利出世，重6磅，好健康。」

雨僑疫下誕B好難忘

雨僑在疫情下迎接小生命降臨，感到好難忘。她說：「比較深刻是疫情下有好多不便，但對我來講是一個特別回憶，入院前要在私家醫院做深喉唾液樣本，攞了報告才能入院，老公有得陪產，但陪完要即刻走，不能在病房照顧，每日探望都是兩餐送飯時間，不能長時間陪伴，所以跟我一直預想生BB的境况有些不同。不過我覺得為了我們、醫護及其他病人安全，這些處理是好恰當，我們好配合，醫院照顧得好好，老公來玩吓BB、抹吓汗就OK，反而我仲輕鬆，醫護照顧更加專業。老公有陪產但無剪臍帶，我們見到BB出世非常開心。」

羅力威為妻女買新車

羅力威說因為全程看着雨僑無行開，無特登行過另一邊剪臍帶。他第一眼看到女兒好感動，但沒有喊，「我好感動，但又好緊張，亦都要陪住老婆，因為就算麻醉都會驚，怕她會驚」。問到女兒似他還是雨僑？羅力威說雖然雨僑認為女兒比較似他，但他笑說暫時兩個都不似。如何獎勵老婆？他說暫時最重要是讓雨僑身體復元：「無話獎唔獎勵，我會好好照顧她，總之不要為她添任何辛苦，讓她輕鬆些，快些好番，她可以食多些好嘢。」他透露之前特意為太太及女兒買車，因疫情關係，帽、口罩都無適合BB，而且BB又不可以遮塊面，他對現在的交通工具不是超級放心，加上為方便老婆及BB，買架車會安全及安心些。

娛樂組