自認難問鼎視帝 婚後不會移民

事業有成娶莊思明

楊明以往給人愛蒲及花弗形象，但被女友莊思明「收服」，楊明笑稱認識女友時，他已變乖。他表示年少時只是貪玩，並非壞人，加上多年不斷反省，努力做好自己。楊明稱與女友很夾，最吸引他是對方的愛心。至於婚期，他承認屋企人有催婚，但這陣子因疫情，很多計劃被打斷。他希望在事業上有一定的成就和穩定才去照顧別人的女兒，但「未來岳父」都很放心將女兒交託給他。

與拿督相處零壓力

拿督女婿是否不易做？楊明稱壓力來自外界，他和女友家人相處是零壓力，「因他們真的很友善，跟普通家庭一樣，對我又好」。他稱現在依然有人寫他「女尊男卑」、「吃軟飯」等，他會當看不到，因發現很多是惡意攻擊，毋須擺上心，與女友相處開心便可以。

會否受現時社會環境影響不敢生B？他笑稱答應過大家，婚後一定會很快生BB。可有計劃婚後移民馬來西亞或其他地方？楊明表示沒想過，因香港是他的根，去過很多地方都不及香港好。