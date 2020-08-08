【開箱】日劇《傻爸青春白書》虎爸陪愛女上學 新垣結衣配角變賣點

《傻爸青春白書》原定今年7月開播，但受新冠肺炎疫情影響，一度被迫停工，就算上一檔劇集《美食偵探～明智五郎》早於6月底播完，《傻》劇也無法接檔，最終延至本月2日首播。

父兼母職溺愛女兒

首集講述室剛因愛妻早逝，唯有父兼母職，跟女兒永野芽郁相依為命。直至女兒大學入學試放榜當日，父女一同查看結果，結果她成功考入「立青大學」文學系，室剛表現興奮，但他並非因女兒考入大學而高興，而是因為他將會跟女兒入讀同一大學，令他忍不住向鄰居炫耀，身為東京大學畢業生的他，相隔20年再次成為大學生。

性格溫文、單純的永野芽郁，得悉父親跟自己就讀同一大學，雖然感到驚訝，但很快接受這事實，且表現得不太反感。開學第一天，父女結伴上學，又在校園內拍攝開學紀念照，大曬父女情。相反地，飾演永野芽郁同班同學的《3年A班》女星今田美櫻，卻無法接受與「大叔」同窗。

定位系統貼身追蹤

室剛認定世途險惡，愛女自小就讀女校，擔心女兒會被男生欺騙，才決定跟着女兒上學去。在首集中，室剛為了保護愛女而鬧出不少笑話，例如他故意坐在課室最後方，偷拍班上男同學的照片作記錄；其後女兒參觀學校社團招生攤位時，他總是諸多批評，其實是害怕女兒跟男生有親密接觸。

然而永野芽郁對大學生活充滿好奇，某日跟今田美櫻到夜店玩樂，竟遭陌生男子在飲品中落藥。室剛見女兒未有準時歸家，即利用定位追蹤系統，找到女兒所在之處，並跟扮演大學同學的《G弦上的你和我》中川大志，一起扮作不法之徒，在夜店上演一場「血腥殺人案」，嚇退陌生男子，救回永野芽郁與今田美櫻。

好友爸爸同樣重要

《傻爸青春白書》的劇情簡單，主旨就是「在人生重要的時候，好友總是在身邊，爸爸也不例外」，道出年輕人重視同齡朋友之餘，往往忽略親人的保護及照顧。對於父母的忠告，只會視作耳邊風，例如室剛要求永野芽郁晚上7時前回家，這個要求看似過分，卻因女兒沒有遵守而遇上意外。

父母為了照顧子女而一起走進校園的劇情，其實並不新鮮，5年前韓國已有金喜善與金裕貞合演《阿媽上學去》，講述前者飾演母親，得悉女兒金裕貞遭中學同學欺凌後，即入讀該校保護女兒。今次《傻爸青春白書》是電影《銀魂》導演兼編劇福田雄一的新作，他曾執筆不少人氣日劇，包括《東京癲狗》、《神七探偵團》、《我討厭的偵探》及《今日我至叻》等，據悉《傻》劇出自福田雄一手筆，才邀請到新垣結衣參演，扮演室剛的亡妻。

靚仔靚女隨時上位

提起新垣結衣，自從《僱傭妻子》爆紅後，挑選劇本更加嚴謹，自從拍罷《緊急救命3》及《懦弱野獸》後，已有一年多未有新作，今次以配角身分演出，令粉絲充滿期待。她在新劇戲分不多，演員名單幾乎排到最後，首集更只現身35秒，但因此成為談論焦點，並帶挈收視率錄得10.3%。估計電視台每集均會安排新垣結衣在室剛的回憶中「露面」，力保收視。

現年44歲的室剛飾演「虎爸」，機智聰明、開朗活潑，角色相當討好，加上演技流暢自然，相信會受觀眾歡迎。值得留意的是，劇中多位年輕演員如永野芽郁、今田美櫻及中川大志，都是靚仔靚女，隨時成為另一個「萬人迷」。