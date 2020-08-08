潘小濤告別《晴朗》 盧覓雪接棒做主持

潘：沒被請走已偷笑

潘小濤預錄了告別感言，在節目結束前播出，他說：「當我決定辭職一刻，只是想悄悄地離開，正如我當日是悄悄的來。心想，不要說有沒有人挽留，沒被請走已偷笑……對我來說，這份筍工是幾生修來的，我日日坐在這裏免費看《是但噏》演唱會，哈哈大笑兩個鐘，不止免費睇騷，還有錢收。」他最後借蘇軾的詞「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥，泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西」送給大家。他續說︰「雪泥鴻爪，能在商台、《晴朗》留下一些印記，是我一生最榮幸及最大的成就。人生有聚有散，這世界無不散之筵席，很多時有些決定是耐人尋味的，將來會否再見？大家拭目以待。再見喇各位朋友，總有一日，我們香港人可以在晴朗的一天出發，願光明永耀我城！再見各位！」

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