陸駿光得獎憶辛酸：證堅持是對的

記者：柯美

攝影：劉永銳

陸駿光透露曾有一段時間好想攞獎，連冲涼也幻想站在台上攞獎的一刻應說什麼感言。當時他在無綫仍是個寂寂無聞的小伙子，也知離得獎很遠。直至他接拍電影《G殺》飾演破格角色，引起話題，自覺機會來了，可惜連提名也沒有。他坦言有點失望，但想起演藝學院導師羅冠蘭曾說過，為攞獎而演戲會有太多計算，於是回到初心為喜歡演戲而演戲，用心演好每個角色，接拍《魚蛋》亦然，所以聽到自己攞獎 ，真的不太相信。

想突出自己 演戲變搶戲

陸駿光說：「最初做演員，很想證明自己識演戲，尤其是以前機會較少，一有機會就想表現自己、突出自己，很用力去演，過了火也不知，所以曾被導演話我『你唔好咁搶得唔得，做戲唔係咁，唔係要搶。』當時我20幾歲，不明白亦有點不悅，但慢慢成長，就開始覺得演戲應該是演咗等於無演。」

獲「紐約電視電影節」最佳男演員銅獎，證明「識演戲」，是否吐氣揚眉？陸駿光說：「從來沒想過要吐氣揚眉，但獎座到手望了5分鐘，憶起多年來的經歷。做了20年，中間有很多辛酸和氣餒，現在有獎，覺得自己的堅持是沒有錯的。（證明有實力？）有努力啦，其實很多人都有實力和努力，我相對幸運，很多以前一起追夢的師兄弟，為生活、為養家已離開這行，我仍然可以專注喜歡的演藝事業，好感恩，能夠一直追夢。」

太太支持 無後顧之憂

演藝路上並不是一帆風順，陸駿光堅持到現在，除了因為父親離世前對他說：「人生原來可以咁短，你要做自己想做的事情。」家人的支持外，更有自己的固執，他說：「不固執不會成事，很多中學同學做地產，搵很多錢，但我不認為搵到錢、做CEO才叫成功，所以堅持去排除萬難。之後認識到太太，她的支持令我更無後顧之憂。」

無綫出身的陸駿光，在無綫9年，其間多次想離巢轉行，是否因為被投閒置散？他承認在無綫演出機會少，有都是得幾場戲，但幾場戲也很珍惜，他說：「演員就是等待工作和等一個機會，離開無綫都一樣，有時3個月，甚至半年無工開，但每次正想離開，又有劇開。」

「望大家記得我叫陸駿光」

當年離開無綫後，陸駿光拍了HKTV的《導火新聞線》和《選戰》，開始被觀眾認識。之後拍過港台和ViuTV劇，雖然拍港台劇酬勞較少，但他仍樂意接拍，因港台劇關注和探討社會問題，劇本沒商業考慮，貼近現實，演出時有社會責任，「酬勞相對外面低，但OK的，可以得到另一種滿足感」。他透露拍ViuTV劇的酬勞好過無綫很多。他開心人稱他「港版半澤直樹」及劇集出街後叫他劇中名字，如方啟釗、閻羅、黑哥及黎銘南等，證明他成功，角色深入民心，但最終都希望大家記得他的名字叫「陸駿光」。

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