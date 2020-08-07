開箱：《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》 科技包裝的懷舊動畫

狂派與博派內戰

7月30日上架的《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》，先由首部曲《圍城》（Siege）揭開序幕，一連6集（每集約30分鐘）相當容易消化。故事可算是《變形金剛》真人版電影的前傳，講述機械人「狂派」與「博派」還未登陸地球，但在故鄉賽博坦星的內戰，卻已到達生死存亡的決勝關頭。

「狂派」領袖麥加登麾下猛將如雲，但是各懷鬼胎；柯柏文率領「博派」雖然勢孤力弱，但眾志成城，決不投降。不過，內戰終有結束一天，某日麥加登的得力助手震盪波發現，只要找出傳說中的火種源，就能夠一舉收服「博派」，這個機密情報意外傳到柯柏文耳內，雙方由此展開一場驚天奪寶戰。

大黃蜂繼續搶鏡

值得一提的是，在《變形金剛》真人版電影大受歡迎的「博派」大黃蜂，於動畫版《圍城》卻屬中間派，努力在兩派之間夾縫求存，叫粉絲看得相當不爽，幸好最終他仍臣服於柯柏文手下，成為戰勝「狂派」的秘密武器。

如先所言，《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》是為討好電視版的老主顧而製作，機械人造型明顯偏向原裝設計，就算「3D化」後亦改動不大，跟電影版的複雜花巧，可謂背道而馳；就連主角柯柏文和麥加登的配音演員，亦沿用傳統的Jake Foushee和Jason Marnocha，對忠實粉絲來說，肯定有親切感。

《圍城》結局不難猜測，「博派」在某個敵人棄暗投明的協助下，終於取得火種源，然後登上戰船「方舟」，穿越太空橋展開宇宙歷險之旅。至於下一部曲的故事，會否在地球展開？便得拭目以待了。

荷李活片動畫化

Netflix近年製作的原創動畫，為了取得收視保證，其中一招「必殺技」正是把荷李活賣座電影改頭換面，拍成同名動畫，例如去年推出的《狂野時速之極速間諜》，新上架的《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》，還有快將面世的《侏羅紀世界：白堊冒險營》，都是同一套路。

雖然新瓶盛載的仍是舊酒，但不得不讚Netflix目標清晰，這類動畫的觀眾以年輕人為主，因此故事偏向簡單直接，節奏明快，但對成年的忠實粉絲而言，仍有相當吸引力，至少可以緬懷回憶，享受逃離現實的快樂，難怪長拍長有。