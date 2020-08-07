何依婷旅行癮發作 睇相重溫 難忘西班牙險被騙財

何依婷（Regina）去過日本、美國、英國、西班牙及意大利等地旅行，她說：「我想這跟以前讀環球商業系統管理有關，因這科要去過兩個地方讀書才可畢業，我當時去了上海和英國。去英國時，是我首次踏足歐洲，所以每逢六、日就會坐火車去其他城市玩，例如倫敦、曼徹斯特和利物浦等，從此愛上旅行。」

窮遊多樂趣

Regina稱畢業後，有相約以前一起在英國讀書的同學歐遊，她說：「開頭真是窮遊，例如在英國搭廉航去西班牙，再從西班牙搭廉航去法國。試過坐火車，住一些體驗性的平價民宿。我很享受一班朋友去旅行的感覺，真的很開心，從那時起，每年都希望可去到一兩次旅行。現在出來工作後，預算多了，可去多些不同的地方，而且覺得去旅行，可幫自己叉電和放鬆心情，因工作會面對很多壓力，去旅行可完全放低包袱。」

朋友電話被盜

問到歐遊有何難忘經歷？Regina表示歐洲真的很危險，她與朋友去西班牙旅行時，差點在街頭被騙，她憶述：「有兩個女人拿住筆和板，自稱是當地慈善組織，叫我們簽名，於是我便簽，原來簽完要畀錢，但我當時身上無錢，因我們去旅行習慣由一個人負責『管數』，最後她們打開我個袋，見我無錢才放人。事後覺得自己很蠢，我管數的那位朋友，直頭無視她們。」

Regina笑稱還有一次，都是發生在西班牙，她們坐地鐵時，獲兩名當地人介紹景點，又邀她們在地鐵一起跳舞，她說：「起初還覺當地人真熱情，到落車時，我其中一個朋友才發覺，放在衫袋的電話不見了，教訓我們要小心保管財物，不要跟陌生人說話。」

記者：陳釗