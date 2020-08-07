13歲徐朗體驗貧困生活 與父徐榮助養柬埔寨兒童

Karson希望助米沙改善生活，讓對方有機會追求夢想，與爸爸商量後，決定透過香港世界宣明會的助養兒童計劃，兩父子一起助養米沙。徐榮說：「主要想米沙可以上學讀書，知識可改變生活，將來找份好的工作。我多年前助養一名女孩沙芬，在我的幫助下，她的父母不用離鄉別井出外打工，可以照顧沙芬。小孩成長，有父母陪伴是很重要的。」

徐榮兩父子還到深山探訪一名老婆婆，徐榮說：「婆婆要照顧幾個孫，房子較米沙那間還要簡陋，逗留了一個下午，體驗她的生活，真的很艱苦。其實當地有很多人需要我們幫助，所以希望引起多些人關注，助養孩童。」徐榮透露Karson經過此行，說將來要掙多些錢，幫助需要幫助的人。

包包不捨哥哥赴英哭成淚人

Karsom下月赴英國升學兼接受足球訓練，為期3年，徐榮謂女兒「包包」知道哥哥要離港一段時間，不捨得哭成淚人。

場地提供：御一空間

記者：柯美

攝影：劉永銳

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