37歲陳積榮患四期肺癌：想活下去 藝訓班同學孫慧雪「陪他走過這一關」

不煙不酒 沒任何先兆

陳積榮（Jeff）昨日在社交網拍片公開患癌噩耗，他說：「對唔住！我的朋友，有一個壞消息，我患上第四期肺癌。知道好多朋友好關心我，藉此video公開咁同大家update我的近况。」他表示不煙不酒，飲一杯酒都會醉，這病沒有任何先兆。他最初以為是做健身拉傷肌肉，6月中發現背脊肌肉痛，以為椎間盤突出，他到私家醫院做檢測，後來證實患上第四期肺癌。他肺部左下方有一個大約6厘米、一張卡片大小的腫瘤，引伸到他的背脊都有一個腫瘤，他說：「點解係第四期？因為已經有擴散迹象。」他稱醫生說這病可能得半年命，他感慨道：「因為呢個病，我開咗一個時間掣，好似死亡筆記，話你聽仲有幾多時間。」

難承受醫藥費 望有心人援助

Jeff哽咽說相信可以戰勝癌魔，但得自己一個，一定打不贏，他希望尋求專業意見及資訊外，還希望得到有心人經濟援助：「單是標靶藥有一代、二代、三代，一代要兩萬蚊一個月；三代要五六萬蚊一個月，仲未計其他醫療費用，我聽到這個數字已經沮喪，我的積蓄無可能承受到。之前買的危疾保險，入醫院加埋做測試，已沒有了70%，之前買了10年的醫療保險，剛剛上年又完結，好無助！」Jeff感激家人和女友關心及照顧，還有朋友相助，「透過朋友轉介，搵到一個癌症權威醫生，幫我診斷，畀好多中肯意見，明確清晰知道，暫時最適合我的治療方案」。Jeff本周開始電療，先處理背部腫瘤，同時間食標靶藥控制。

盼完成編導演電影《訓練班》

Jeff的哥哥是知名武術指導陳中泰，Jeff曾在無綫拍劇數年都演閒角，之後過檔HKTV，在《惡毒老人同盟》飾演李楓的敗家仔，亦有返內地拍網絡電影，以及自資拍過3部電影《戀愛36D》、《最囧麻花》及《荒島屍變》。去年中籌備自編自導自演電影《訓練班》，他希望完成這部作品，「我聽森美大哥講，一個就死的人不會後悔自己做過啲乜，而是後悔自己無做啲乜，哪怕我時間一年、兩年，其實我真的不怕死，我仍然想活下去，希望走之前都留番一啲嘢」。

孫慧雪（阿雪）跟Jeff是訓練班同學，同屆還有陳智燊、梁証嘉等。阿雪接受《明報》電話訪問，說到Jeff的病况忍不住哭，她表示一直跟進Jeff的情况，有朋友介紹他食「生酮餐」。Jeff周二開始接受電療，見面時他好樂觀、堅強，吃飯時他坐着會覺得辛苦，便讓他躺下來。阿雪談到Jeff未圓夢時哽咽說：「我們訓練班出身好有理想，瘋狂愛演戲，他一路追夢，未達到理想目標時發生這件事。之前我們拍過一部電影未出街，有部電影好想拍但未完成，他才30幾歲，開始向自己理想衝，突然告訴他身體不OK，他好想克服，不斷跟我們說一定贏，朋友都好支持他。」她透露Jeff的電療只是針對背脊腫瘤，肺部的治療要跟時間鬥快，但不能做錯決定。Jeff想多些人知道，陪他一起打仗，以及將自身經歷拍下，給有需要的人提供資訊與支持。Jeff治療癌症醫藥費龐大，阿雪和其他朋友可以幫到少少經費，現在他想拍什麼都幫他拍，兩脇插刀，陪他走過這一關。

馬浚偉睇片心痛：給予支持

馬浚偉獲知Jeff患癌的消息，第一時間叫公司高層聯絡Jeff的兄長，他知道Jeff拍了幾部戲，好想讓更多觀眾看到，叫同事了解如何給予支持。馬浚偉昔日在無綫拍劇，有很多訓練班畢業同學參與，有印象曾跟Jeff合作。他看到Jeff的短片覺得心痛，這樣後生，要跟他說加油，希望更多人關注，給他鼓勵。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com