【開箱】《口吻相傳》 咀嘴有病 少年戰疫

不明疫症 親吻傳播

《口吻相傳》講述巴西一個小鎮，通過接吻傳播的不明疫症，正在青少年之間蔓延，大家對此感到十分恐慌。故事主要集中在3名中學生身上，包括跟父親和弟弟從城市搬來的插班生Chico；曾祖父創辦了中學的Alex，跟經營牧場的父親並不咬弦；Fran的母親為Alex父親的牧場工作，她卻暗戀同學Bel。

某天晚上，他們如常參加了一場派對，在藥物和勁歌熱舞影響下，場內所有人幾乎都有親吻。Fran在Bel家裏留宿，翌日起來，發現Bel躲在浴室，十分惶恐的樣子，嘴唇出現了黑印，血管外露發光似的。之後Bel被送進醫院，群醫束手無策；而且情况轉壞，不能再上學之餘，甚至送到隔離病房，其後有照片傳來，她雙眼發白，完全失焦，像一具失去感情的喪屍。

少年少女 各有煩惱

當陸續有參與派對的同學感染這不明病毒，Chico、Alex和Fran整理一張「親吻地圖」，看看誰人有機會發病。校長亦開始「審問」所有曾參與派對的同學，企圖問出個究竟。其間Bel逝世，鎮上某些人不願她的棺木送到教堂，部分家長亦迫使子女退學，深怕他們染病。其間Alex不時在網上跟一名蒙面女子聊天，當他詢問對方是否染疫時，她從此在網上芳蹤杳然。

Chico迷戀Alex家族牧場的管工Maurilio，還發生超友誼關係。Bel的離世，讓Fran自孿生姊妹Aline逝世後，再經歷一次生離死別的創痛，加上母親因病難以開工，更被Alex父親逼遷。此時Fran嘴唇轉黑，視力模糊，感官已失，正在發病。Chico和Alex十分擔憂她，同時Chico發現了校長的女兒Manu，在社交網發放假照片，讓母親以為她在美國留學，其實一直留在小鎮附近。Alex找到那個營地，發現Manu曾染疫，但靠一群外來者以特殊方式治癒。Alex戀上Manu之餘，並跟Chico到醫院把Fran運到營地治療。《口吻相傳》只有6集的第一季，據說結局篇講述Chico被恐同者毆打至昏迷，Fran忘記過去傷痛，Manu則再次發病。

接受自己 獲得重生

《口吻相傳》首集已出現年輕人參與派對、嗑藥又互相亂吻，然後成為一種可怕的傳染病。原是愛的表現舉動，變成傳染病毒的來源；扮演Alex的男演員Caio Horowicz表示，這是「保守主義的病毒」，面對小鎮成人的封閉思想，這群少年難再忍耐。此劇創作人Esmir Filho接受傳媒訪問時表示，疫症只是一種隱喻，危機面前，青少年將怎樣處理人際關係，以及與自己身體關係的轉變，繼而追尋個人意志，才是重點。結局說這不明疫症能治癒，全靠病人開放，不再壓抑內心感受，接受真正的自己，才能重生。

疫情只是此劇的幌子，當中還觸及城鄉分野，小鎮居民抗拒外來者的戒心；階級的矛盾，Fran母親苦苦工作半生，百病纏身，最終被Alex爸爸踢出牧場；還有Chico和Fran對性取向的掙扎與迷思，Alex面對Manu的複雜感情。不知道這闕少年哀歌，到第2季又會怎樣唱下去。