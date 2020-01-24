《花木蘭》棄歐美上映 Disney+下月首播索價234元

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《花木蘭》，今年3月舉行英美首映禮後，未能如期開畫，宣布延至7月24日上映，然而疫情持續擴散，映期一再推遲至8月21日，後來索性無限期押後。

中港台仍有機會入戲院欣賞

迪士尼昨日公布今年第3季度業績，行政總裁查佩克趁機宣布，《花木蘭》將直接在Disney+上架，「當觀眾無法入場欣賞電影的時候，我們認為這是把它送到大家面前的最好機會」。由下月4日起，每月支付6.99美元（約54港元）的會員，可以另加29.99美元（約234港元）租看《花木蘭》，而且不設時限，成為此串流平台首部額外收費的電影。

目前Disney+只在美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本及部分歐洲國家提供服務，換句話說，中港台及韓國等亞洲地區，仍有機會在戲院上映《花木蘭》。本報曾向香港發行商查詢，發言人僅表示「未有消息」。

Disney+自去年底推出至今，付費會員人數多達6050萬，相比迪士尼最初估計要2014年才達成的數字，結果提早4年達標。據外國傳媒估計，《花木蘭》棄「院」從「網」，是為測試有多少用戶願意額外付費欣賞首輪電影。

首輪電影轉攻串流平台

事實上，《花木蘭》並非首部受疫情影響而改變放映模式的荷李活片，早在今年3月，新冠肺炎肆虐美國，多家院商包括AMC、Regal等紛紛停業，片商為了「止蝕」，陸續把《喋血戰士》、《獵逃生死戰》、《隱形客》、《Emma：上流貴族》及《魔髮精靈：唱遊大世界》等曾在戲院短暫上映或無緣上畫的電影，改於串流平台iTunes和Amazon Prime等上架，用戶只需付上19.99美元（約156港元），便可「租用」電影48小時，足不出戶都可收看新片。

另外，不少串流平台亦入手首輪電影，像跟Disney+去年同月啓播的AppleTV+，數月前就以7000萬美元買入湯漢斯（Tom Hanks）主演的《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）版權；該片原定3月上映，受疫情影響，一再延期，由5月改為6月，最終還是緣盡大銀幕，並成為AppleTV+歷來最大型製作的電影，於上月上架，不過AppleTV+訂戶欣賞《雷霆戰艦：獵犬號》片，不用另外付費。