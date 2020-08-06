「兩韓論」形容母親女友關係緊張 林作否認打本助裕美創業

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

林作近期轉攻保險行業，經常在網上高調分享業績。昨日他相約友人到圓方商場行街兼歎咖啡，由於疫情嚴峻，他工作需要經常外出見客，全程戴口罩，對防疫意識保持警覺。他說：「我有外出見客，工作上沒因疫情受太大影響，生意額都ok，當別人見危，我就見到機，反而更加主動出擊。（見客時會否擔心？）會選擇較少人的地方，大家全程戴口罩，在安全情况下見面。」

裕美目標 年底賺200萬元

提到女友裕美宣布創業，開設自家珠寶首飾網店，林作否認打本支持女友，純粹是裕美運用個人專業和自己構思，他只負責義務出樣幫手宣傳，以及分享他的銷售經驗。對於有人誇口，此生意要在今年底賺夠200萬元，林作稱是裕美開出的目標，並說：「200萬元是她開的，我會在年底前盡量幫她達成，現時都幾樂觀，做人要有目標先可以進發。不需要我介紹客人給她，你看我做保險、教育、賣二手名牌等不同生意就知道，只要能給予客人信心，他們就會自動被你吸引。」他對裕美成功達標充滿信心，形容女友本身很自信。

隨時踩地雷 左右做人難

裕美轉行做生意，是否為了改善她在林媽媽心目中的印象，令雙方關係轉好？林作解釋女友做生意，只是想證明給自己、證明給全世界，不僅限於林媽媽；無論男或女，都應該有些事業成就，不要做一條鹹魚。問到林媽媽對裕美做生意有沒有表示支持？林作斬釘截鐵答：「無，我有跟她提過，她沒有講什麼，no comment。」

之前一直指林媽媽與裕美關係麻麻，夾在兩女中間的林作用「南北韓」比喻雙方緊張關係。他說：「我阿媽感覺似北韓（朝鮮），我就是夾在南北韓中間那條分界線，最危險就是我，隨時踩地雷。」

裕美稱因為喜歡珠寶，所以選擇做這門生意，她的母親以前也賣珠寶，有興趣才有心做好。對於林作說她賺不到200萬元要「消失」？她稱是林作講，自己目標是賺200萬元，因為想買樓。

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