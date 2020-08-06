隔離期間反思人生 薛家燕：疫後減少工作

家燕姐表示未試過在家兩個星期沒外出，連仔女也沒見：「他們把食物放在屋企門口，按門鈴就走。我亦不慣無得扮靚出街，有日特意化妝整頭，在屋內行來行去，還拍了視頻給朋友。」她收到很多朋友關心，尤其在美國的女兒，每日打電話叮囑，甚至叫助手禁止她出街。

家燕姐做了兩次新冠病毒測試都呈陰性，日前完成隔離又適逢新抱生日，跟兒子及新抱相聚。今次經歷後，她發現健康很緊要。家燕姐笑言出關一刻開心變開籠雀，即刻去修甲整頭髮，以及幫屋企入貨。這段時間多在家，她試衫時發現肥了少少。

家燕姐透露短期內會繼續留在家做網上直播，電台和電視台也很尊重她，讓她自行決定在最安全情况下才回去開工。她在隔離期間不斷反思人生，決定疫情後會減少工作，因太多事無法預計，趁行得食得享受人生，去世界各地旅行，仔女知道後都拍手掌，男友是最開心，還問她是否隨便說說。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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