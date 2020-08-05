【開箱】《印度媒婆》 邊看邊罵「真」人騷

龐大婚姻產業

《印度媒婆》合共8集，首集開始已對準一場在美國舉行的印度婚禮，畫外音表示結婚是龐大產業，尤其在印度。當地八成以上人士的婚姻都經過安排，這跟種姓制度的階級觀念有關。此節目亦主要圍繞為人牽紅線的50多歲女士Sima，她穿梭印度和美國多個城市，為客戶推介心水選擇，不時強調家長參與的重要，聲言可指導或影響子女選擇正確的道路，跟古中國的「父母之命，媒妁之言」不謀而合。

第一集開首，Sima在印度跟一對富裕夫婦會面，他們的兒子Pradhyuman在家族珠寶店工作，年過30仍未娶妻，父母十分擔心他一直孤寡下去。據說Pradhyuman拒絕了150名提親的女士，他自言對象外表或心靈，都非常注重；Sima覺得他很難搞，不過跟他雙親認識數十年，所以必須努力幫其尋找合適人選。

相睇的履歷表

遠在美國則有兩名女顧客幫襯Sima，分別是住在新澤西州從事婚禮規劃工作的Nadia，以及身在休斯敦的律師Aparna。不少觀衆可能覺得奇怪，為什麽在美國女權已在世界前列位置的國家，女性依然會找媒人幫忙？節目巧妙之處，就是針對印度人社群，即使身在美國，他們好像仍不脫傳統，譬如在婚事方面。以Nadia為例，她是蓋亞那移民第二代，在美國土生土長，祖先來自印度，自覺有所聯繫。她曾拍拖，但已厭倦不斷的約會和試探，覺得透過媒人介紹，也不失結婚為本的上策。事實上Sima的工作有點像獵頭公司，所不同的是，她要配對婚姻伴侶，而不是工作崗位。她會先了解客戶的要求，譬如外形、性格、興趣、職業等，然後再從她的人脈中篩選合適對象。Sima再見Nadia時已給她3張「履歷表」，分別寫有3男的姓名、年齡、身高、學校、工作，以及有關志趣的自我介紹；Nadia首選了同樣是蓋亞那移民的男子，第一次約會的感覺不錯，之後發展也算順利，但隨着男方兩次無故爽約，失望而回的Nadia氣得在鏡頭前落淚。

至於Aparna，她在倫敦出生，迪拜長大，單親媽媽帶着她及家姐到美國求學及生活，畢業後成為律師，事業方面十分成功，覺得是時候組織家庭，她曾使用交友網站，但也不抗拒Sima的媒婆方式。Aparna自言熱愛旅行，但她要求很高，「廢話少說」的姿態，嫌對象不夠進取的要求，嚇怕不少相睇對象。Sima甚至因此拿她的時辰去見占星師，又把照片給占星師看，預測到底什麽時候才會幫她找到對象。

這節目可說把性別歧視、階級歧視都呈現在觀衆面前。譬如媒婆Sima不止一次說，女性應該在尋找對象的過程中更順從及靈活，建議他們調整標準，作出某程度的妥協。Sima在節目中稱，在印度婚姻是兩個家庭的事，他們要考慮聲譽、財產、門當戶對，因此有關婚姻，父母需要指導子女。每集開首更刻意找來經由婚姻安排而白頭到老的夫妻自述故事，有點像電影《90男歡女愛》找不同的老夫妻闡述他們的愛情故事怎樣開始，只是《印度媒婆》雖然在講婚姻，卻與愛情無關。

真人騷反映真實

據英國廣播公司（BBC）報道，印度記者兼影評人Anna MM Vetticad表示，受過良好教育、自由、中產的印度女性，已不會認為婚姻是人生的必然選項。她看這節目時就像一個局外人看外星世界一樣。不過Anna也指出，印度經過安排的婚姻，就像西方社會的約會遊戲，由此看來，《印度媒婆》也有其教育意義，也未必是誰比誰更先進。

節目中某些女性像商品般陳列出來被挑選，又或者像某男子的母親說，許多人向其子提親，全被她拒絕，理由不是嫌對方身高，就是沒受過良好教育，當中看到的是歧視女性與父權制。印度作家Devaiah Bopanna卻在社交網反問，「這節目有沒有問題？現實就是有問題，而這是真人騷節目啊！」Devaiah指出，如果節目中的媒婆Sima大談「選擇」、「身體自愛」、「可再生能源」，才沒有反映現實。