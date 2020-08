澳洲電視台偷拍宮殿村莊場景 楊紫瓊完成檢疫加盟《上氣》

【明報專訊】Marvel超級英雄片《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)受到新冠肺炎疫情影響,今年3月停拍至今,終於復工,澳洲新聞頻道7News日前偷拍到當地正在興建中式宮殿及村莊場景,首次揭開新片神秘面紗。另一方面,《臥虎藏龍》女星楊紫瓊早前已飛抵悉尼,並完成隔離檢疫程序,隨時投入拍攝工作。